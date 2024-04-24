iPad için 14 Yıllık Hasret Sona Eriyor!

Daha önce bir iPad sahibi olmadıysanız, satın alıp kullanmaya başladığınızda ilk günlerde hesap makinesi uygulamasının olmayışı dikkatinizi çekecektir. Varsayılan olarak yüklü gelmiyor herhalde diyerek App Store'a girdiğinizde de Apple'ın hesap makinesi uygulamasını göremeyeceksiniz, çünkü yok!

iPadOS 18, Hesap Makinesi Uygulamasıyla Gelecek!

iPad'de neden hesap makinesi yok? sorusuna birbirinden farklı cevaplar verilirken, Apple'a yakın kaynaklara göre cihazın piyasaya sürülmesinden 14 yıl sonra nihayet iPad için Hesap Makinesi uygulaması geliyor.

iPadOS 18 güncellemesini alacak tüm iPad modellerinin hesap makinesine kavuşacağı ve 10 Haziran günü Apple WWDC etkinliğinde tanıtılacağı dile getiriliyor. Geçen hafta ortaya çıkan sızıntılarda macOS 15 sürümünün Notes uygulamasıyla entegrasyona sahip yenilenmiş bir hesap makinesi uygulaması sunacağı belirtildi.

Yeniden boyutlandırılabilir yapıdaki hesap makinesinin, son hesaplamaları listeleyen bir kenar çubuğu ve daha fazlasını içereceğini dile getiriliyor. Yani Apple hem Mac modelleri için hem de iPad'ler için hesap makinesi konusuna el atacak gibi görünüyor.

14 yıllık hasretin sona ermesi iPad kullanıcılarını sevindirecek bir gelişme, fakat halen iPad için geliştirilmiş bir Instagram ve WhatsApp'a da ihtiyaç olduğu ortada.