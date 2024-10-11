Meta Sözünü Tutmadı: iPad'ler İçin WhatsApp Uygulaması Hala Çıkmadı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, yıllardır iPad cihazlarına adeta sessiz bir ambargo uyguluyor. Mark Zuckerberg yönetimindeki şirket, özellikle WhatsApp uygulamasını tüm platformlar için sürekli güncellerken, iPad modelleri için bir yıl önce söz verdiği özel uygulamayı hala hayata geçirmedi. Detaylar haberde.

Meta, iPad'ler İçin Geçtiğimiz Yıl Geliştirmeye Başladığı WhatsApp Uygulamasını Hala Kullanıma Sunmadı

Konu hakkında bundan tam bir yıl önce açıklama yapan dev firma, yakın zamanda WhatsApp'ın iPad cihazlarda çalışacağını, iPad'ler için de uygulama geliştirileceğini duyurmuştu. Ancak aradan geçen 365 gün Meta'ya yeterli olmamış gibi gözüküyor. Nitekim şirket, geçtiğimiz yıl iPad için uygulamanın yalnızca beta sürümünü yayınlayabildi.

Öte yandan eksiklikler ve hatalarla olan bu beta sürümü sık sık çökerken, diğer Meta uygulamalarında da pek iç açıcı gelişmeler yok. Facebook, Instagram, Threads gibi platformların uygulamaları iPad cihazlarında ya yok yada oldukça sorunlu. Kullanıcılar, günümüzde bile Facebook dışındaki platformlara çoğu zaman tarayıcı üzerinden girmek zorunda kalıyor.

Konuyla ilgili geçen yıl açıklama yapan Instagram CEO'su Adam Mosseri, "iPad'lerin Meta için bir öncelik olmadığını" söylemiş ve şirketin iPadOS için uygulama geliştirmek gibi bir gayretinin olmadığını açıkça duyurmuştu.

Meta tarafından konuyla ilgili güncel bir açıklama bulunmazken, önümüzdeki günlerde de iPad'lere özel Meta uygulamalarının çıkış yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Görünen o ki Meta, satış tarafında Android'in ve iPhone'ların bir hayli gerisinde kalan iPad cihazları için uygulama geliştirmeyi bir süre daha askıda bırakacak.

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