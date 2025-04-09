Instagram 15 Yıldır Beklenen Sürümü Sonunda Getiriyor

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram 2010 yılında kullanıma sunuldu. Android, iOS, Windows ve Web sürümleri üzerinden kullanılabilen Instagram 15 yıldır iPad uygulaması yayınlamadı.

iPad kullanıcıları şu anda iPhone'lar için geliştirilen Instagram uygulamasını indirebiliyor ancak bu uygulama iPad'e özel olarak tasarlanmadığı için üst düzey bir deneyim sunmuyor. Yaşanan yeni gelişme ise "nihayet" dedirtti.

Instagram'ın iPad Sürümü Geliyor

The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre Instagram'ın iPad sürümünü geliştiriyor. Bu sürümü ile birlikte Instagram kullanımının daha da artması bekleniyor. Uygulamanın ne zaman sunulacağı henüz bilinmiyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri'ye geçtiğimiz yıllarda Instagram'ın neden iPad sürümü çıkarmadığına yönelik bir soru sorulmuştu. Mosseri, iPad'de Instagram kullanmak isteyen kişi sayısının çok fazla olmadığını ve bu nedenle iPad sürümünün öncelikli olmadığını söylemişti.

Bu gelişmeye bakılacak olursa aradan geçen onca yıldan sonra iPad kullanıcılarının talebi sonunda duyulmuş gibi görünüyor. Peki, siz bu konu ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.