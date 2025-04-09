Instagram Kararını Verdi: Artık Sosyal Medya Platformu Olmayacak

Instagram, Z kuşağının içerik aramalarındaki tercihini değiştirmek için yeni adımlar atıyor. Bu doğrultudaki adımlarını açıklayan baş isim Adam Mosseri, geçen günlerde yer aldığı bir podcast yayınında ilginç detaylar verdi. Söylediğine göre Instagram'ın arama yeteneği şu an fazla iyi değil, bunun farkındalar ve değiştirmek üzere kolları sıvadılar.

Özellikle genç sosyal medya kullanıcıları, bir konuda fikir almak veya araştırma yapmak istedikleri zaman çoğunlukla TikTok'u kullanıyor. Google arama zaten başlı başına ayrı bir konuyken Mosseri de bu konuda Instagram'ın boş durmak istemediğini bildirdi.

Instagram İçerikleri Uzun Süre Keşfedilebilir Olacak

Mosseri'ye göre Instagram artık sadece arkadaşları takip etmek için değil, aynı zamanda bir şey bulmak için de kullanılmalı. Kullanıcıların büyük bir kısmı her gün hikaye atsa da, paylaşımları keşfetmek ve yeniden dolaşıma sokmak yeni hedef olacak. Z kuşağının internet aramalarındaki tercihleriyle ilgili yapılan araştırmalar da bu değişimi destekliyor.

2024'te yapılan bir çalışmada gençlerin %51'inin bilgi aramak için Google yerine TikTok’u tercih ettiği ortaya çıkmıştı. Ancak Instagram da bu yarışta hiç azımsanmayacak bir yerde duruyor. Bazı araştırmalarda gençlerin ilk tercihi olarak Instagram öne çıkıyor.

Mosseri'ye göre hedef çok net: Kullanıcılar artık belirli bir videoyu ya da bir tarif paylaşımını ararken zorlanmamalı. İlaveten, platforma yüklenen sadece içerik yüklendikten sonraki ilk 24-48 saat değil, uzun vadede de keşfedilebilebilir olacak. Yani içerik üreticilerinin de bu işten pay alması planlanıyor.

TikTok'un Önerilen Arama Sistemi Gibi

TikTok'un önerilen aramalar sistemi, yani videonun altındaki yorumlardan çıkarılan popüler aramalar, Instagram'ın da örnek almak istediği bir alan. Mosseri, Instagram'da bu tür önerilerin yakında devreye gireceğini ve kullanıcıların yorumlardan yola çıkarak daha ilgili içeriklere ulaşabileceğini söyledi.

Şimdiye kadar Instagram'daki arama ekibi epey küçüktü. Bu da kullanıcıların bir içerik ararken aradığını bulamamasına sebep oluyordu. Meta, söz konusu alan için ciddi kaynak ayırdı ve Instagram'ın arama özelliklerini geliştirmek için çalışacak olan ekibi büyüttü. Yeniliklerin birkaç ay içinde ya da önümüzdeki senenin ortalarına doğru kendini göstermesi bekleniyor—tabii bir süpriz olmazsa.