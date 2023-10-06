iPad Mini 7 Bekleyenlere Müjde: A17 Pro Çip mi Geliyor?

iPhone 15 lansmanının ardından sonbaharda daha fazla Apple ürünü kullanıcılara sunulabilir. Söylentiler göre Apple'ın önümüzdeki aylarda aralarında iPad Air ve iPad mini'nin de bulunduğu birkaç iPad modelini yenilenecek.

Bu güncellemeler çok büyük olmamakla beraber her iki modelin de ihtiyaç duyduğu spesifikasyonlar olacak.

Yeni Modeller Yolda

Güncellemelere göre iPad Mini 7, iPhone 15'in A17 Pro çipini alacak. Ayrıca yine söylentilere göre yeni bir iPad 11 ve M3 MacBook Pro yolda.

A17 Pro, kıyaslama testlerinde M1 ve M2'den daha iyi performans gösterdi. iPad mini 7'ye aynı gücü vermek, aynı zamanda cihazın geleceğe hazır olmasını da sağlayacaktır çünkü iPad mini yıllık güncelleme almıyor.

Ancak A17 Pro ile ilgili bir sorun mevcut. Apple'ın önümüzdeki yıllar için TSMC'nin 3nm üretim kapasitesinin tamamını satın aldığı bildirildi.Tayvanlı çip üreticisi, 3nm teknolojisini kullanarak A17 Pro ve çeşitli M3 versiyonlarını (temel M3, Max, Pro ve Ultra) üretecek.

Apple'ın iPhone 15 Pro modelleri için yeterli sayıda A17 Pro ünitesi üretip üretemeyeceği belli değil. Olmazsa iPad mini 7 için beklenen A17 Pro yükseltmesi gerçekleşemez.

Apple, çipi en az 999 dolara satılan cihazlar için kullanacak. iPad mini 6'nın fiyatı 499 dolardan başlıyor.

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