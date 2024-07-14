iPad'de Nintendo Oyunlarını Oynamak Artık Mümkün: Peki Nasıl?

Apple'ın Avrupa Birliği'nin ilkelerine uymak zorunda kalmasının ardından emülatörlerin Apple cihazlarında çalıştırılabileceğini öğrenmiştik ve bu alanda ciddi adımlar atılmaya başlandı.

Popüler Nintendo emülatörlerinden biri olan Delta, artık nihayet iPad'lerde kullanılabilecek. Emülatörün yeni 1.6 sürümü ile iPad desteği artık resmî olarak gelmiş durumda.

Delta Emülatörünün 1.6 Güncellemesi Neler Getiriyor?

Son güncelleme yalnızca emülatörün iPad için optimize edilmiş bir sürümünü getirmekle kalmıyor, aynı zamanda iPhone ve iPad arasında kesintisiz geçiş, DS uyumluluğunda bazı iyileştirmeler, yeni temalar ve yeni bir logo da getiriyor. Delta eski logosunu Adobe'un imzası olan 'A' harfine benzerliği nedeniyle değiştirmek zorunda kaldı.

Delta sürüm 1.6 güncellemesi an itibariyle App Store'da yayında. Delta'nın yaratıcısı Riley Testut'un iPad desteğinin yolda olduğu sözünü vermesinden üç ay sonra gelen bu sürüm, hem tam ekran oynamaya hem de Sahne Yöneticisi ve Bölünmüş Görünüm kullanarak birden fazla pencerede kullanmaya izin veriyor.

Elbette her şey kusursuz bir şekilde çalışmıyor ve zamanla stabilitasyonun daha iyi olması amaçlanıyor.

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