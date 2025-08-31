Tabletten Bilgisayara: iPad Pro’nun Eksik Halkası Tamamlanıyor!

Apple, iPad Pro’yu neredeyse 10 yıl önce piyasaya sürdü. İlk günden bu yana yüksek performansı ile öne çıkan tabletin yıllardır aşamadığı bir sorun var: 13 inç OLED ekran, Apple M4 işlemci, klavye - fare desteği ve Apple Pencil gibi özellikleri ile birçok dizüstü bilgisayardan daha güçlü olmasına rağmen iPad Pro halen bir tablet!

Yani bir dizüstü bilgisayar parası ödeyerek üst seviye donanıma sahip olan bu tableti satın aldıktan sonra bilgisayarı çekmeceye koyamıyorsunuz. Evet, video kurgulamaktan kod yazmaya kadar birçok işlemini tablet üzerinden yürüten kişilerin sayısı oldukça fazla. Ancak, Mac ile arasında ciddi bir deneyim farkı var.

iPad Pro'yu Kurtaracak Hamle: iPadOS 26 ve Apple M5 İşlemci

Apple son dönemde iPad Pro'yu adına yakışır hale getirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Eylül ayında kullanıcılarla buluşacak olan iPadOS 26 ile Mac'e daha yakın bir deneyim sunacak olan Apple herkesin merakla beklediği M5 iPad Pro'yu da bu yıl bitmeyen piyasaya sürecek.

Hali hazırda oldukça güçlü olan tabletin performansı çok daha ileri seviyelere tanışırken, iPadOS 26 ile bilgisayara çok daha yakın bir deneyim sunulacak. Bu sayede Apple'ın iPad Pro satışlarında tekrar yükseliş ivmesi yakalaması bekleniyor.

Apple, geçen yıl M4 modelini tanıttığında fiyatı ciddi şekilde yükseltmişti. Ultra ince tasarım, Ultra Retina XDR ekran ve daha fazlasıyla gelen iPad Pro oldukça dikkat çekerken, aynı dönem 13 inç iPad Air modeli de tanıtıldı. iPad Air büyük ilgi görürken iPad Pro istenilen satış rakamlarına ulaşmadı.

Bu durum gayet normal: internette dolaşmak, video izlemek veya oyun oynamak için bir iPad alıyorsanız, iPad Air bunlar için fazlasıyla yeterli bir çözüm. Yani Apple'ın "Pro" satışlarını artırmak için kullanıcılara önemli "Pro" farklar sunması gerekiyor. Sizce Apple, iPad Pro satışlarını artırabilecek mi?