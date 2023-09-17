iPhone 15'teki Oyunlar iPad Pro ve Mac’lerde de Oynanabilecek!

Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 15 serisini tanıttı. Lansmanda en dikkat çeken konulardan bir tanesi iPhone 15 Pro ve Pro Max'te konsol seviyesi oyunların oynanabilecek olmasıydı. Şirketin cihazlardaki oyunlarla ilgili yeni bir duyurusu daha oldu.

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerindeki oyunlar, iPad Pro ve Mac’lerde de oynanabilsin diye birtakım çalışmalara başlandı.

iPad Pro ve Mac’lere Konsol Seviyesinde Oyunlar Gelebilir!

Apple, telefonda oyun oynama konusunun üzerine düştüğünü belirterek iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde oyunlar için hazırladığı işlemcisini tanıttı. iPhone 15 Pro serisindeki yeni A17 Pro işlemci, GPU performansındaki iyileştirmelerle geliştirildi.

6 çekirdekli yeni bir tasarıma sahip işlemci, %20’ye kadar daha hızlı GPU performansı sunacak. Hâl böyle olunca telefonlarda yüksek profilli konsol oyunlarını oynamak mümnkün olacak.

Apple telefonlarda konsol seviyesi oyunlara izin vermekle kalmayarak bu oyunları iPad Pro ve Mac’lere de getirmeyi planladı.

Konu hakkında Apple’ın GPU Yazılımı Kıdemli Direktörü Jeremy Sandmel, Platform Mimarisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tim Millet ve Dünya Çapında iPhone Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaiann Drance ile röportaj yapıldı.

Röportajda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel performans ve becerileri bir arada sunan 15 Pro ve 15 Pro Max, gücünü sektörün ilk 3 nanometre çipi olan A17 Pro’dan alıyor. Apple’ın akıllı telefon çiplerindeki liderliğini devam ettiren A17 Pro, GPU’da yapılan Apple tarihinin en büyük yeniden tasarımını içeriyor ve çipin tamamında iyileştirmeler sunuyor. Mikro mimari ve tasarımdaki iyileştirmeler sayesinde CPU şimdi yüzde 10 daha hızlı. 2 kata kadar daha hızlı olan Neural Engine ise otomatik düzeltme ve iOS 17’deki Kişisel Ses gibi özelliklere güç sağlıyor."

Tim Millet, Apple’ın hedefinin PlayStation 5 veya Xbox Series S gibi belirli konsollarla doğrudan rekabet etmek olmadığını vurguladı.

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