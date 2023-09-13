iPhone 15 Pro'ya Yüksek Profilli Konsol Oyunları Geliyor!

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıttığı lansmanda cihazların özellikleri ve fiyatları açıklandı. Etkinliğin en dikkat çekici detayı, iPhone 15 Pro'nun oyunlarla arasındaki bağlantısı oldu.

Şirketin telefon oyunlarındaki iddiası herkesin ilgisini çekti. Yapılan açıklamaya göre İphone 15 Pro'nun hızlı ve uzun batarya özelliği, telefonda oyun oynamayı kolaylaştıracak.

Yeni gelen habere göre cihaza çok sayıda yüksek profilli konsol ve PC oyunu gelecek.

Hangi Oyunlar Gelecek?

Gelecek ay PC ve konsollar için piyasaya sürülecek olan Assassin's Creed Mirage video oyunu, tıpkı Ubisoft'un diğer oyunu The Division Resurgence gibi iPhone 15 Pro'ya gelecek. Bunun 2024 yılının başlarında gerçekleşmesi planlanıyor.

Assassin's Creed Mirage, Ubisoft Bordeaux tarafından geliştirilen ve bir aksiyon-macera oyunu. iPhone 15 Pro'ya gelecek oyunun Apple kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılaşması bekleniyor.

Apple'ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Greg Joswiak konu hakkında şunları söyledi:

"Bu yeni performans düzeyi, daha önce yalnızca oyun konsollarında, PC'lerde veya Mac'te mevcut olan yeni oyunların iPhone 15 Pro için etkinleştirilmesini sağlayacak."

iPhone 15 Pro, yeni 6 çekirdekli GPU ve daha hızlı Neural Engine ile mobil oyunlarda çığır açacak. Cihazın daha önce başka bir akıllı telefonda görülmemiş yüksek kaliteli grafiklere sahip olacağı söylendi.

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