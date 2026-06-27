WhatsApp'a Gelecek Bu Özellik, Sizi Her Konuda Bilgili Gösterecek

Meta, yapay zeka modellerini kendi uygulamalarına entegre etmekte kararlı bir şekilde ilerlemeyi sürdürüyor. Bu zamana kadar Instagram ve WhatsApp da dahil olmak üzere sunduğu birçok hizmete yapay zekayı entegre eden şirket, şimdi de WhatsApp'ta Meta AI için yan sohbet özelliği sunmaya hazırlanıyor. Yapay zeka asistanına hızlı ve gizli bir şekilde soru sormanızı mümkün kılacak.

WhatsApp'ın Yan Sohbet Özelliği Nasıl Çalışacak?

WhatsApp'ın yan sohbet özelliği, uygulamada hâlihazırda açık olan bir sohbetten ayrılmadan çatı şirket Meta'nın gelişmiş yapay zeka asistanı Meta AI ile konuşmaya başlamanızı sağlayacak. Bilindiği üzere uygulamada zaten bir yapay zeka asistanı var ama onunla sohbet içinde etkileşime geçmek için Meta AI'ı etiketlemeniz gerekiyor.

Bunun haricinde direkt onunla bir sohbet açıp konuşmaya başlayabilirsiniz. Her ikisinin de bir dezavantajı var. İlk yöntemde yazdığınızı karşı taraf da görüyor. İkincisi ise başka kişilerle olan konuşmanızı göremediği için konuyu kaçırabiliyor. Bu nedenle her şeyi baştan anlatmanız gerekiyor. Dolayısıyla epey vakit kaybediyorsunuz.

Yeni özellik, bir sohbetten ayrılmadan ve gizlilikten ödün vermeden Meta AI'a erişmenizi sağlıyor. Ekranı sola kaydırma hareketi ile çalışan özellik kullanıldığında mevcut sohbet arkada kalıyor ve Meta AI'a soru yöneltebiliyorsunuz. Örneğin yakın arkadaşınızdan bir soru geldiyse ve ona verecek bir cevabınızın olmasını istiyorsanız Meta AI'dan hızlıca bilgi alıp soruyu yanıtlayabilirsiniz.

Bu sistem tamamen hız ve pratiklik odaklı geliştirildi. Yapay zeka asistanından cevap aldıktan sonra hemen sohbete dönüp konuşmaya kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Asistan, sohbetin son mesajlarını otomatik olarak analiz ettiği için ne hakkında konuşulduğunu tekrar tekrar anlatma gibi bir gereksiniminiz de olmuyor.

En iyi yanı, gerçek zamanlı olarak web üzerinde arama sorgusu gerçekleştirebilmesi. Böylece güncel bilgilere de vakit kaybetmeden erişebiliyorsunuz. Örneğin bir film hakkında konuşuyorsanız vizyon tarihini anında öğrenip arkadaşınıza aktarabiliyorsunuz. Yani bu özellik, sizi her konuda bilgili gösteriyor.

WhatsApp'ın Yan Sohbet Özelliğinde Gizlilik Nasıl Ele Alınacak?

Yan sohbet özelliği kullanılarak yapay zeka asistanına yöneltilen sorular ve analiz edilen mesajlar güvenli bir sanal ortamda işlenecek. Bu sistem sayesinde sohbet içeriği sunucuda depolanmıyor. İşlem biter bitmez ele alınan tüm mesajlar ve yöneltilen istemler temizleniyor. Böylece kullanıcılar da gizlilik açısından herhangi bir sorun yaşamıyor.

WhatsApp'ın Yan Sohbet Özelliği Ne Zaman Sunulacak?

WhatsApp, yan sohbet özelliğini şu an sınırlı sayıda Android ve iOS kullanıcısı ile test ediyor. Bütün kullanıcılara sunulması için henüz resmî bir tarih belirtilmedi. Fakat aktarılan bilgilere göre şu an kademeli olarak dağıtılıyor. Herkes tarafından kullanılabilmeye başlanması ise birkaç haftayı bulabilir.

Editörün Yorumu

WhatsApp'ın yan sohbet özelliğinin çok işlevsel olduğu kanaatindeyim. Özellikle gerçek zamanlı olarak web üzerinden arama yapabilecek olması, Meta'nın uygulamalarına entegre ettiği sohbet botunun en büyük eksiklerinden birini kapatabilir. Bununla birlikte kullanıcılara güncel bilgi sağlayarak onların herhangi bir konu hakkında sorularına hızlıca cevap almasına yardımcı olacaktır.