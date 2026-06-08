iPadOS 27, WWDC 2026'da Tanıtıldı! Yeni Özellikler Belli Oldu

Apple'ın uzun bir zamandan beri merakla beklenen WWDC 2026 etkinliği başladı. Teknoloji devi, bu etkinlikte iPadOS 27 ile birlikte gelecek olan yenilikleri de duyurdu. İlerleyen süreçte genel kullanıma açılması planlanan bu sürüm, beraberinde oldukça büyük öneme sahip özellikler de getiriyor.

iPadOS 27 Güncellemesi ile Gelen Özellikler Neler?

iPadOS 27 güncellemesi, genel kullanıcı deneyimini iyileştiren çeşitli optimizasyonlarla birlikte geliyor. Özellikle pil ömrünü şu an olduğundan daha verimli hâle getirecek birtakım iyileştirmeler söz konusu. Bu önemli optimizasyon çalışmaları sayesinde iPad'de gerçekleştirilen işlemlerin de önceki sürümlere kıyasla çok daha hızlı sonuçlanması muhtemel görünüyor.

Uygulamalarda kaydırma işlemi yaparken üstteki menü çubuğu otomatik olarak gizleniyordu. iPadOS 27 ile birlikte söz konusu menü çubuğunun isteğe bağlı olarak ekranda her zaman sabit şekilde kalması sağlanabilecek. Böylece kullanıcılar zamandan da ciddi ölçüde tasarruf edebilecek. Ekran iPad'lerde zaten nispeten büyük olduğu için alanın daralması gibi sorunlar da yaşanmayacak.

iPadOS 27 ile Arayüz Nasıl Özelleştirilecek?

Diğer yandan Liquid Glass da şu an olduğundan daha gelişmiş bir hâle gelecek. Kullanıcılar artık bu arayüzü çok daha detaylı şekilde özelleştirme imkânına sahip olacak. Şeffaflık tercih ediyorsanız bunun yoğunluğunu artırabileceksiniz ama daha keskin ve düz bir arayüz istiyorsanız da tam tersini yapabileceksiniz. Yani Apple, seçimi tamamen size bırakacak.

iPadOS 27 ile Notlar Uygulaması Neler Sunacak?

Yeni sürümde özellikle yapay zeka yenilikleri ön plana çıkacak. Apple'ın yapay zekası sayesinde Notlar artık sizin için bir tür asistana dönüşecek. Notlara eklediğiniz bilgileri kullanarak size cevaplar verebilecek, yapılacaklar listenize göre çeşitli sorularınızı yanıtlayabilecek. Bunu ders notları almak için kullanan öğrenciler, son derece kapsamlı bir çalışma rehberi elde edebilecek.

Yapay Zeka, iPadOS 27'de Fotoğraf Düzenlemeyi Nasıl Kolaylaştıracak?

Fotoğraf düzenleme söz konusu olduğunda da yapay zeka büyük rol üstlenecek. Çekilen fotoğraftaki istenmeyen nesneleri daha gelişmiş silgi aracı ile hızlıca ortadan kaldırabileceksiniz. Öte yandan bir fotoğrafı genişletme imkânınız da olacak. Örneğin bir sahil kenarında fotoğraf çektiğinizi varsayalım.

Yapay zeka, tahminde bulunarak eksik kısımları otomatik dolduracak ve ana görselle uyumlu bir şekilde size daha geniş bir alan sağlayabilecek. Diğer yandan açıyı da değiştirebileceksiniz. Bu araçta da yine yapay zeka eksik kısımları otomatik olarak dolduracak ve size orijinal görselle uyumlu fakat farklı açı ile çekilmiş gibi görünen bir fotoğraf sunacak.

iPadOS 27 ile Çocuk Güvenliği Nasıl Ele Alınacak?

Apple, WWDC 2026'da özellikle çocuk güvenliğinin üzerinde çok fazla durdu ve bunun iyi bir sebebi var. iPadOS 27 ile birlikte kullanıma sunulacak olan özellikler, ebeveynlerin gönlünü ferah tutabileceğini gösteriyor. Apple, tüm kontrolü ebeveynlere verecek. Çocukların hangi sistem uygulamalarına erişebileceği ayarlanabilecek. Öte yandan FaceTime, Mesajlar ve benzeri uygulamalarda uygun olmayabilecek görüntülerin tespit edilmesi durumunda ise otomatik olarak müdahale edilecek.

Sosyal medya, eğlece, oyunlar gibi kategoriler için süre sınırı getirilebilecek. Böylece çocukların hangi tür uygulamada ne kadar vakit geçirebileceği de yine ebeveyne bağlı olacak. Bunlara ek olarak Apple, çocuklara bir web sitesini ziyaret etmesi için ebeveynden izin alma özelliği sunacak. Ebeveyn, ilgili web sitesini inceleyip güvenli olması hâlinde onay verebilecek.

iPadOS 27 Ne Zaman Çıkacak?

iPadOS 27'nin geliştirici beta sürümü, bugün itibarıyla yayınlanacak. Herkese açık olan yani dileyen kullanıcıların deneyimleyebileceği ilk beta sürümü ise Temmuz ayında sunulacak. Herkesin erişimine açık kararlı sürüm ise 2026 yılının sonbaharında tanıtılacak olan yeni iPad'lerle beraber yayınlanacak. Böylece herkes bu sürümün getirdiği özellikleri doğrudan deneyimleyebilecek.

iPadOS 27 Alacak Modeller Neler?

iPad Pro (M4 ve sonrası)

iPad Pro 12.9 inç (4. nesil ve sonrası)

iPad Pro 11 inç (2. nesil ve sonrası)

iPad Air 13 inç (M2 ve sonrası)

iPad Air 11 inç (M2, M3 ve M4)

iPad Air 11 inç (4. nesil ve sonrası)

iPad (A16)

iPad (9. nesil ve sonrası)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6. nesil ve sonrası)

Güncelleniyor...