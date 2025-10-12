Apple En Sevilen Ürünlerine Verdiği Ücretsiz Desteği Sonlandırdı!

Apple kullanıcıları yakından ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Şirket, iPhone 12 serisi ve ilk nesil AirPods Pro modellerinde tespit edilen ses sorunları için başlattığı ücretsiz servis programlarını resmen sona erdirdi. Uzun süredir devam eden bu programların artık aktif servis listesinden çıkarıldığı belirtiliyor. İşte detaylar!

iPhone 12 ve AirPods Pro'nun Ücretsiz Servis Programları Sonlandırıldı

Gelen bilgilere göre, yürütülen servis programları her bir cihaz için satın alma tarihinden itibaren üç yıllık bir garanti süresi sunuyordu. Geldiğimiz noktada ise Apple, neredeyse tüm cihazların garanti süresinin tamamlanması nedeniyle ücretsiz servis programlarını sonlandırma kararı aldı.

Peki bu programlar kapsamında hangi sorunlar ücretsiz olarak onarılıyordu?

AirPods Pro'daki Sorunlar

Ekim 2020'den önce üretilen birinci nesil AirPods Pro modellerinde ortaya çıkan cızırtı ve statik sesler ya da beklenmedik şekilde çalışan Aktif Gürültü Engelleme (ANC) sorunları bu program kapsamında değerlendiriliyordu.

Apple veya yetkili servis sağlayıcıları cihaz üzerinde bu sorunlardan birini onayladığında etkilenen kulaklıklar ücretsiz olarak değiştiriliyordu. Bu program, ilk olarak Ekim 2020'de iki yıllık bir kapsamla başlatılmış ardından Ekim 2021'de üç yıla uzatılmıştı.

iPhone 12 Serisindeki Sorunlar

Program, iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da çağrı sırasında sesin gelmemesine neden olan kusurlu bir alıcı modülü sorunu için başlatılmıştı. Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında üretilen cihazları kapsayan onarım kampanyası kapsamında cihazlar ücretsiz bir şekilde onarılıyordu. Ağustos 2021'de iki yıllık garantiyle başlayan program, Ağustos 2022'de üç yıla çıkarılmıştı.

Apple'ın duyurduğu değişiklik ile birlikte artık bu cihazlardaki belirtilen sorunlar için yetkili servislere giden kullanıcılar, onarım veya değişim ücreti ödemek zorunda kalacak. Eğer siz de bu cihazlardan birine sahipseniz ve benzer bir sorun yaşıyorsanız en kısa sürede bir yetkili servis sağlayıcısına danışmanızda fayda var.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz daha öncesinde Apple'ın bu veya bunun gibi ücretsiz servis programlarından yararlandınız mı? Yorumlarda buluşalım.