iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye Çıkış Tarihi Belli Oldu

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye çıkış tarihi açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, resmi web sitesi üzerinden iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max modellerinin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağını duyurdu. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Apple firması tarafından iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye çıkış tarihi açıklandı. Apple’ın web sitesinde yer alan bilgilere göre iPhone Mini ve iPhone 12 Pro Max modelleri 18 Aralık tarihinde ön siparişe açılacak ve 23 Aralık tarihinden itibaren ülkemizde satışa sunulacak. iPhone 12 Mini modeli diğer iPhone 12 modellerine kıyasla daha küçük ekran ile dikkat çekiyor. iPhone 12 Pro Max ise büyük batarya kapasitesi ile ön plana çıkıyor.

iPhone 12 Mini Özellikleri

5.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 12 Mini, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Apple A14 işlemcisinden güç alan cihazda 4 GB RAM bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı seçenek yer alıyor. Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan iPhone 12 Mini’de HDR10 ve Dolby Vision desteği mevcut.

135 gram ağırlığındaki modelin arka kısmında çift kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 12MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 120 derece görüş alanına sahip 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olmak üzere toplamda iki adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 12MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Cihazda 2227 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.

iPhone 12 Pro Max Özellikleri

6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iPhone 12 Pro Max, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1284 x 2778 piksel çözünürlük sunuyor. Apple A14 işlemcisinden güç alan cihazda 6 GB RAM bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor. Super Retina XDR OLED ekrana sahip olan iPhone 12 Pro Max, 3687 mAh batarya kapasitesine sahip.

135 gram ağırlığındaki modelin arka kısmında çift kamera dizilimi bulunuyor. Cihazın arka kısmında 12MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 120 derece görüş alanına sahip 12MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olmak üzere toplamda iki adet kamera bulunuyor. Cihazın ön kısmında ise 12MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor.