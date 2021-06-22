iPhone 12 Mini Üretimi Durduruldu!

iPhone 12 Mini üretimi, kullanıcıların pek ilgi göstermemesi nedeni ile durduruldu. Araştırma şirketi TrendForce tarafından ortaya atılan iddiaya göre iPhone 12 Mini'nin satış performansı, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ı hayal kırıklığına uğrattı.

iPhone 12 Mini Üretimi Neden Sona Erdi?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Apple'ın 2021 yılının ilk yarısı için planladığı iPhone 12 Mini üretimini yüzde 70 oranında azalttığı ve hatta bu oranın minimum olduğu iddia edilmişti. Bazı kaynaklar, söz konusu akıllı telefon modelinin şirketin siparişlerinin yalnızca yüzde 10 ila yüzde 15'ini oluşturduğunu ifade etmişti.

Tayvan merkezli araştırma şirketi TrendForce, sahip olduğu ekran boyutu ile dikkat çeken iPhone 12 Mini modelinin üretiminin durdurulduğunu iddia etti. Cihazın üretimi planlanan tarihten önce sonlandırıldı. Aktarılan bilgilere göre üretimin durdurulmasındaki en büyük neden cihaza gösterilen talebin oldukça düşük olması.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir raporda 2020 yılının en çok satan akıllı telefonları açıklanmıştı. Paylaşılan listede iPhone 12 Mini, 14,5 milyon adet ile 10. Sırada yer alırken iPhone 12 ise 23,3 milyon adet ile üçüncü sısrada yer almıştı. İlk sırada 64,8 milyon adet satan iPhone 11 konumlanmıştı. Benzer fiyatlı akıllı telefonlar söz konusu olduğunda müşterilerin daha büyük ekrana sahip modeli tercih etme olasılığının daha yüksek olduğunu görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve hayal kırıklığı yaratan mini modelinden sonra ABD'li teknoloji devinin iPhone 13 Mini üzerinde çalışıyor olması dikkat çekiyor. Merak içerisinde beklenen iPhone 13 Mini modelinde 2406 mAh büyüklüğünde bataryanın yer alacağı iddia ediliyor.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor ancak yeni tip koronavirüs sagınından ötürü bu durum iPhone 12 modellerinde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.