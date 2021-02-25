2020'nin En Çok Satan Akıllı Telefonları Açıklandı

2020'nin en çok satan akıllı telefonları belli oldu. Peki, geçtiğimiz yılın en popüler akıllı telefonu hangisiydi? Listenin ilk üç sırasında Apple ürünleri yer alıyor. En çok satılan telefonlara dair tüm ayrıntılar haberimizde.

2020'nin En Çok Satan Akıllı Telefonları Neler?

Geçtiğimiz yıl pek çok yeni akıllı telefon modeli piyasaya sürüldü. Bazı telefonlar yüksek satış rakamlarına ulaşarak büyük bir başarının altına imza atarken bazı telefonlar ise beklentileri karşılayamadı. Peki, geçtiğimiz yılın en çok satan telefonları neler? Analiz şirketi Omdia tarafından yapılan bir araştırma, merak edilen sorunun cevabını gözler önüne serdi.

Omdia tarafından paylaşılan listeye baktığımızda listenin ilk sırasında iPhone 11 modelinin yer aldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 11 modelini ortalama 754 dolar fiyat etiketi ile sattı. Paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz yıl toplamda 64,8 milyon adet iPhone 11 satıldı. 2019 yılında en çok satan telefon iPhone XR olmuştu. Ortalama 777 dolar fiyata sahip olan cihaz, 46,3 milyon adet satmıştı. ABD merkezli teknoloji devi, 2020'de de ilk sırada yer almayı başardı.

Listenin ikinci sırasında iPhone SE (2020) modeli bulunuyor. Ortalama 451 dolar fiyat etiketine sahip olan iPhone SE, dünya genelinde toplamda 24,2 milyon adet satıldı. 2019 yılında en çok satan model iPhone 11 olmuştu. Apple'ın ortalama 766 dolar fiyata sahip olan telefonu, toplamda 37,3 milyon adet satılmıştı.

Analiz firması tarafından yayımlanan listenin üçüncü sırasında iPhone 12 modeli yer alıyor. Ortalama 896 dolar fiyata sahip olan iPhone 12, toplamda 23,3 milyon adet satıldı. 2019'da ise en çok satan üçüncü telefon modeli, 30,3 milyon adet satış miktarı ile Samsung Galaxy A10 olmuştu. Dördüncü sırada 23,2 milyon adet satış miktarıyla Samsung Galaxy A51 konumlandı. Listenin tamamı şu şekilde: