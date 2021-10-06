iPhone 13 Ailesi Açıklanandan Daha Güçlü

Kısa bir süre önce satışa sunulan iPhone 13 ailesi, tamamen yenilenmiş A15 Bionic işlemci ile kutudan çıkıyor. Yeni modellere yapılan performans testlerinin güncel sonuçlarına göre iPhone 13 modelleri, açıklanan verilerden daha güçlü performans sergiliyor.

iPhone 13 Ailesi %62 Daha Hızlı

Apple tarafından 14 Eylül tarihinde düzenlenen etkinlik sırasında A15 Bionic ile gelen iPhone 13 modellerinin, bir önceki seriye nazaran yüzde 50 daha hızlı olduğu açıklanmıştı. Şimdi, yapılan performans testlerinin sonuçlarına göre aradaki fark yaklaşık olarak yüzde 62 seviyesinde.

Etkinlik sırasında A15'in mobil pazarda herhangi bir rakibe sahip olmadığını vurgulayan Apple, iki nesil önceki A serisi yongaların dahi Android tarafındaki cihazlardan daha iyi performans gösterdiğini söylemişti. İkincisinin ne denli doğru olduğu tartışılsa da, ilki gerçekten de doğru gibi gözüküyor.

DxOMark Puanları Açıklanmıştı

DxOMark üzerinde yayınlanan verilere göre iPhone 13 Pro, kamera tarafında 137 puan ile listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Listenin ilk beş üyesine baktığımızda Huawei P50 Pro (144), Xiaomi Mi 11 Ultra (143), Huawei Mate 40 Pro+ (139), iPhone 13 Pro (137) ve Huawei Mate 40 Pro (136) modellerini görüyoruz.

Bu arada iPhone 13 Mini modeli de 130 puan ile listede kendisine yer ediniyor. Bu puan kendisini iPhone 12 Pro Max (130), Xiaomi Mi 10 Pro (128) ve Samsung Galaxy S20 Ultra (126) modellerinin üzerine çıkarmayı başarıyor. Yani DxOMark'a göre iPhone 13 Mini, iPhone 12 Pro Max ile eşit bir kamera kalitesine sahip.

iPhone 13 Pro'nun Kamera başlığı altındaki verilerini detaylı bir şekilde incelediğimizde Fotoğraf kategorisinde 144 puan, Zoom kategorisinde 76 puan, Video kategorisinde ise 119 puan aldığını görüyoruz. Selfie başlığı altındaki verilere baktığımızda ise Fotoğraf kategorisinde 102 puan ve Video kategorisinde 95 puan aldığını görüyoruz.

iPhone 13 Mini'nin Kamera başlığı altındaki verilerini detaylı bir şekilde incelediğimizde Fotoğraf kategorisinde 138 puan, Zoom kategorisinde 55 puan, Video kategorisinde ise 117 puan aldığını görüyoruz. Selfie başlığı altındaki verilere baktığımızda ise Fotoğraf kategorisinde 101 puan ve Video kategorisinde 95 puan aldığını görüyoruz.