Geçtiğimiz aylarda iPhone 13 modellerinin, serinin diğer cihazlarına kıyasla daha büyük batarya kapasitesi ile geleceği ortaya çıkmıştı. Peki, Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 13 batarya kapasitesini nasıl arttıracak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

iPhone 13 Batarya Kapasitesi Nasıl Daha Büyük Olacak?

Aylar önce iPhone 13 modellerinin diğer iPhone cihazlarına kıyasla daha büyük batarya kapasitesi ile geleceği sızdırılmıştı. Yaşanan bu sızıntının ardından çok sayıda kullanıcının kafasında teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modellerine daha büyük pil kapasitesini nasıl entegre edeceğine ilişkin bazı soru işaretleri oluşmuştu.

TrendForce tarafından paylaşılan bilgilere göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone 13 serisinin şarj devre kartında yeni bir tasarıma geçiş yaptı. Yeni tasarım yer tasarrufunu beraberinde getirdi. Böylece şirket, boyut konusunda diğer iPhone'lar ile benzer olan iPhone 13 serisine büyük batarya kapasitesini entegre etmeyi başardı.

Kısa süre önce yapılan bir ankette kullanıcılar, en çok heyecanlandıkları iPhone 13 özelliğinin daha yüksek yenileme hızı olduğunu belirtti. Paylaşılan son raporlar ise yeni iPhone modellerinin 120Hz yenileme hızına sahip olacağını iddia etti. 120Hz yenileme hızının iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerine özel olabileceği söylentileri bulunuyor.

Geçtiğimiz aylarda yaşanan bir sızıntıya göre iPhone 13 Pro Max, 4352 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. iPhone 12 Pro Max isimli modelde 3687 mAh bataryanın yer aldığını belirtelim. Eğer sızdırılan bilgil doğruysa iki model arasında batarya anlamında büyük bir fark olacak.

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde de batarya anlamında büyük pil kapasitesinin olacağı iddia edildi. Digital Chat Station tarafından paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde 3095 mAh batarya bulunacak. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde 2185 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti.

iPhone 12 Mini modelinde 2227 mAh büyüklüğünde bir batarya yer alıyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen iPhone 13 Mini modelinde 2406 mAh büyüklüğünde bataryanın yer alacağı iddia edildi.