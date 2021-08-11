iPhone 13 Kamera Özellikleri ile İlgili Büyük Sızıntı!

Bir sızıntıya göre iPhone 13 kamera özellikleri ile ön plana çıkacak. Yeni iPhone modelleri özellikle video çekim konusunda büyük fark yaratacak. Aktarılan bilgilere göre iPhone 13 Pro modelinde portre modunda video çekebilmek mümkün olacak.

iPhone 13 Kamera Özellikleri Neler?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere dört farklı akıllı telefon modelini satışa sunmuştu. Kullanıcılar, iPhone 12 modellerinin satışa sunulmasının ardından önümüzdeki yıl satışa sunulması beklenen iPhone 13 serisini merak içerisinde beklemeye başladı.

Yakında tanıtılması beklenen iPhone 13 modellerinin kameraları ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Bloomberg'den Mark Gurman tarafından aktarılan bilgilere göre iPhone 13'te portre modunda video çekme imkanı sunulacak.

Portre modu, ilk olarak 2016 yılında iPhone 7 Plus ile birlikte kullanıma sunulmuştu. Kullanıma sunulduğu günden itibaren ilgi odağı olan portre modu, fotoğrafın arka planını bulanıklaştırarak nesneyi daha keskin bir odak haline getirir. iPhone 13'te bu mod ile video çekimi yapılacak. Paylaşılan bilgilere göre kullanıcılar video kaydı yaptıktan sonra bulanıklığı ayarlayabilecek.

İddiaya göre yeni iPhone modellerinde bir özellik daha bulunacak. Kullanıcılar ProRes desteği sayesinde daha yüksek kalitede video kaydı yapabilecek. Bu da düzenleme esnasında kullanıcılara daha fazla seçenek sunacak.

Geçtiğimiz yıl ProRAW özelliği iPhone 12 Pro modeline özel olarak sunulmuştu. Dolayısıyla ProRes özelliği de iPhone 13 Pro modeline özel olarak sunulabilir. iPhone 13 kullanıcılarının fotoğraflar üzerinde daha fazla kontrole sahip olacağı ileri sürüldü. Örneğin fotoğraftaki beyaz seviyesi nötr tutulurken renkler daha sıcak ya da daha soğuk yapılabilecek.

iPhone 13 Modelleri Ne Zaman Çıkacak?

Apple, yeni iPhone modellerini özellikle birkaç yıldan beri eylül ayında tanıtıyor ancak yeni tip koronavirüs sagınından ötürü bu durum iPhone 12 modellerinde değişti. COVID-19'dan ötürü iPhone modellerinin sadece tanıtım tarihi değil piyasaya sürülme tarihi de değişti. Bu nedenle iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını veya ne zaman satışa sunulacağını belirtmek için henüz çok erken.