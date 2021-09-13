iPhone 13 Depolama Seçenekleri Sızdırıldı: 64 GB Son Buluyor

Apple tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek etkinlikte tanıtılacak olan iPhone 13 ailesi, depolama kapasitesi tarafında yeni seçeneklerle birlikte gelecek gibi gözüküyor. Bazı yeni sızıntılarla birlikte iPhone 13 depolama seçenekleri ortaya çıkmış olabilir.

iPhone 13 Depolama Seçenekleri Ortaya Çıktı

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan yeni rapora göre iPhone 13 Mini ve iPhone 13; 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip olacak. Bu durumda yeni modellerde 64 GB depolama biriminin ortadan kalktığını görüyoruz.

Benzer şekilde iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max de 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama birimleri sunacak ancak daha fazlasını arayanlar için 1 TB seçeneği de yer alacak. Yani yeni seride hem alt depolama sınırı hem de üst depolama sınırı değişecek gibi gözüküyor.

1 TB bir süredir Apple'ın mobil cihazlarında yer vermeye başladığı (iPad Pro) bir depolama varyantıydı ancak iPhone'lar için bir ilk olacak. Tabii ki depolama seçeneklerindeki değişikliklerin fiyat etiketlerini doğrudan etkileyeceğini gözden çıkarmamakta fayda var.

Apple iPhone 13 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Weinbach tarafından yayınlanan rapora göre iPhone 13 Mini 699 USD, iPhone 13 799 USD, iPhone 13 Pro 999 USD ve iPhone 13 Pro Max 1.099 USD başlangıç fiyatları ile satışa sunulacak. Tabii ki depolama birimindeki artış, her zamanki gibi fiyatları da doğrudan etkileyecek.

Yani iPhone 13 modellerinin tümü, mevcut serinin fiyatları ile birebir aynı fiyatlara sahip olacak gibi gözüküyor. Burada ufak bir detaya dikkat çekmek gerekiyor çünkü yurt dışındaki fiyatlar aynı olsa dahi, ülkemize gelen ürünlerin fiyatları kura bağlı olarak daha yüksek noktalarda yer alabiliyor. Benzer bir durumu iPhone 12 serisinin tanıtılması ile de deneyimlemiştik.