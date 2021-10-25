iPhone 13 ekran ve pil değişim ücretleri belli oldu. Apple tarafından yapılan paylaşım sonrasında iPhone 13 sahiplerinin telefonlarını biraz daha dikkatli kullanmak isteyeceğini düşünüyoruz.

iPhone 13 ekran ve pil değişim ücretleri ne kadar?

iPhone 13 serisi için pil ve ekran değişim ücretleri resmi olarak paylaşıldı. Türkiye'deki fiyatlandırması bir hayli geniş tutan Apple, pil konusunda sabit bir fiyat politikası izliyor. iPhone 13 serisindeki tüm cihazların pil değişim ücreti 649 TL şeklinde belirlenmiş.

Asıl fark ise iPhone 13 ailesinin ekran değişimlerinde başlıyor. 2021 model iPhone 13 serisinin en uygun fiyatlı ekran değişimi doğal olarak beklendiği üzere mini modelinde yaşandı. iPhone 13 mini ekran değişim ücreti 2349 TL.

Ekran değişim listesinin geri kalanında ise sırasıyla iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro yer alıyor ve fiyatlar da bu sırayla artış gösteriyor. İşte iPhone 13 ailesinin ekran değişim fiyatları:

iPhone 13 mini ekran değişimi: 2349 TL

iPhone 13 ekran değişimi: 2749 TL

iPhone 13 Pro ekran değişimi: 2749 TL

iPhone 14 Pro Max ekran değişimi: 3199 TL

Bu fiyatlara ek olarak garanti kapsamına girmeyen iPhone 13'lerin de ekran değişim ücretleri paylaşıldı. Örneğin iPhone 13 mini'de bu onarımlar için ödenmesi gereken tutar 5559 TL seviyesine kadar çıkıyor. Ayrıca iPhone 13'te 6459 TL, iPhone 13 Pro'da 7499 TL ve iPhone Pro Max'te ödenmesi gereken rakam 8299 TL'ye yükseliyor.

Ancak bu fiyat etiketlerinin dönem içerisinde değişebileceği uyarısını yapmak gerekiyor. Gerek teknoloji alanındaki üretim sıkıntıları gerek dolar kurundaki dalgalanmalar Apple'ın fiyatlarını yukarı yönlü çıkarabilir.

iPhone 13 serisinin fiyatları

iPhone 13 Mini fiyatı 128 GB için 10.999 TL, 256 GB için 11.999 TL ve 512 GB için 13.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 13 fiyatı 128 GB için 11.999 TL, 256 GB için 12.999 TL ve 512 GB için 14.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 13 Pro fiyatı 128 GB için 15.999 TL, 256 GB için 16.999 TL, 512 GB için 18.999 TL ve 1 TB için 20.999 TL olarak açıklandı.

iPhone 13 Pro Max fiyatı 128 GB için 17.999 TL, 256 GB için 18.999 TL, 512 GB için 20.999 TL ve 1 TB için 22.999 TL olarak açıklandı. Söz konusu fiyatların vergiler hariç olduğunu hatırlatalım.