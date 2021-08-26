iPhone 13'ün Kılıfları Sızdırıldı: Kamera ve Batarya Ortaya Çıktı

iPhone 13 kılıfları sayesinde 2021 iPhone modelleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. iPhone 13 serisi için ortaya atılan yeni görüntüler, daha büyük kamera modüllerini ve daha kalın gövdeleri ortaya koyuyor.

Apple iPhone 13 serisi için ortaya çıkan kılıfların görüntüleri, ikonik akıllı telefon serisinin bir sonraki yinelemesinde gelen bazı değişiklikleri ortaya koyuyor. İster inanın ister inanmayın, dört farklı modelden (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max) oluşacak iPhone 13 serisinin tanıtımına sadece birkaç hafta kaldı.

iPhone 13 kılıfları kamera ve bataryayı ifşaladı

Sızdırılan resimler ve beraberindeki ölçüler doğruysa iPhone 13 serisindeki kamera modülleri geçen yılki modellere göre daha büyük olacak. iPhone 13 mini çapraz olarak ölçüldüğünde 4,0 cm genişliğinde. Bu, geçen yılki iPhone 12 serisinde kullanılan 3,7 cm'lik modüle göre %8,1'lik bir artış.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki kamera modülüne %15,4'lük daha da büyük bir artış yaşanıyor: Apple, geçen yılki iPhone 12 Pro ünitelerindeki kamera boyutunu 3,9 cm'den bu yıl 4,5 cm'ye çıkarıyor.

Early iPhone 13 case shows design changes to cameras, notch and buttons https://t.co/ofpFECaG2m by @edfromfreelance pic.twitter.com/hEDY9eBZUH — Cult of Mac (@cultofmac) August 23, 2021

Tüm 2021 modelleri, videoları sabitlemek ve kullanıcıların titrek ellerine karşı koymak için Sensor-Shift teknolojisini kullanacak. Sensor-Shift sensörü, titremeleri telafi etmek için lensi ayarlayan OIS'in aksine, gelişmiş stabilizasyon sağlamak için kamerayı ayarlar. TF International analisti Ming-Chi Kuo, beş yerine altı öğeyle donatılmış otomatik odaklamalı gelişmiş Ultra geniş kameralar sunan 13 Pro modeline de değindi.

Kılıf sızıntılarına göre iPhone 13 serisinin kasaları 0,2 mm daha kalın. 5G desteğinin yanı sıra dahil edilmesi beklenen ProMotion 120Hz yenileme hızı ekranıyla, pil kapasitesi çok önemli olacak ve 2021 iPhone modelleri için pil boyutunda güzel bir artış yaşanacağı düşünülüyor. iPhone 13 Pro Max, 4000 mAh'den fazla kapasiteli bataryaya sahip ilk iPhone olabilir, ki bu da neden daha kalın olduğunu ortaya koyuyor.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13'ün ise iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'da kullanılan 2815mAh pillerden %10 daha fazla olan 3095mAh pillerle donatılacağı söyleniyor. Son olarak iPhone 12 mini'ye güç veren 2227mAh pil, iPhone 13 mini için %8 artırılarak 2409mAh'a çıkarılacak.