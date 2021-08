iPhone 13'ün Kılıfları Sızdırıldı: Kamera ve Batarya Ortaya Çıktı

iPhone 13 kılıfları sayesinde 2021 iPhone modelleri hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. iPhone 13 serisi için ortaya atılan yeni görüntüler, daha büyük kamera modüllerini ve daha kalın gövdeleri ortaya koyuyor.

Apple iPhone 13 serisi için ortaya çıkan kılıfların görüntüleri, ikonik akıllı telefon serisinin bir sonraki yinelemesinde gelen bazı değişiklikleri ortaya koyuyor. İster inanın ister inanmayın, dört farklı modelden (iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max) oluşacak iPhone 13 serisinin tanıtımına sadece birkaç hafta kaldı.

Sızdırılan resimler ve beraberindeki ölçüler doğruysa iPhone 13 serisindeki kamera modülleri geçen yılki modellere göre daha büyük olacak. iPhone 13 mini çapraz olarak ölçüldüğünde 4,0 cm genişliğinde. Bu, geçen yılki iPhone 12 serisinde kullanılan 3,7 cm'lik modüle göre %8,1'lik bir artış.

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'teki kamera modülüne %15,4'lük daha da büyük bir artış yaşanıyor: Apple, geçen yılki iPhone 12 Pro ünitelerindeki kamera boyutunu 3,9 cm'den bu yıl 4,5 cm'ye çıkarıyor.

Early iPhone 13 case shows design changes to cameras, notch and buttons https://t.co/ofpFECaG2m by @edfromfreelance pic.twitter.com/hEDY9eBZUH