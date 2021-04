iPhone 13 Modelleri 120 Hz Yenilemeye Sahip Ekranla Coşacak!

iPhone 13 LTPO ekran teknolojisiyle 2021'de fark yaratabilir. Analistlerden gelen son rapor, birden fazla iPhone 13 modelinde LTPO OLED ekran kullanılacağı ve bunun 120 Hz yenileme hızının önünü açacağı belirtildi.

Ekran analisti Ross Young'a göre, 2021'de piyasaya sürülecek iki üst düzey iPhone 13 modeli, 120 Hz yenileme hızını yakalamak için LTPO ekran teknolojisini kullanacak.

Young Twitter'dan yaptığı paylaşımda, LTPO'nun tek bir iPhone 13'e özgü olacağı iddialarını yalanladı. Analistin iddiası doğru çıkarsa iPhone 13'ün birden fazla modeli 120 Hz yenilemeyle çok konuşulacak.

LTPO OLED ekranlar, pil ömrünü daha iyi korumak amacıyla ekrandaki pikselleri tek tek açıp kapatabiliyor. LTPO, gücü daha verimli kullanan bir arka panele yer veriyor.

Young daha önce LTPO teknolojisinin 120 Hz yenileme hızlarıyla bağlantılı olduğunu ve bu yüzden mutlaka kullanılması gerektiğini dile getirmişti. iPhone 13 modellerinde LTPO ekranın olmaması durumunda 120 Hz yenileme hızının çok fazla pil ömrünü tüketeceğine inanıyor.

Heard some rumors in the industry and media that there would only be one LTPO model from Apple later this year. Can confirm that is not the case. Apple fans can relax!