iPhone 13 Modelleri 120 Hz Yenilemeye Sahip Ekranla Coşacak!

iPhone 13 LTPO ekran teknolojisiyle 2021'de fark yaratabilir. Analistlerden gelen son rapor, birden fazla iPhone 13 modelinde LTPO OLED ekran kullanılacağı ve bunun 120 Hz yenileme hızının önünü açacağı belirtildi.

Ekran analisti Ross Young'a göre, 2021'de piyasaya sürülecek iki üst düzey iPhone 13 modeli, 120 Hz yenileme hızını yakalamak için LTPO ekran teknolojisini kullanacak.

Young Twitter'dan yaptığı paylaşımda, LTPO'nun tek bir iPhone 13'e özgü olacağı iddialarını yalanladı. Analistin iddiası doğru çıkarsa iPhone 13'ün birden fazla modeli 120 Hz yenilemeyle çok konuşulacak.

LTPO OLED ekranlar, pil ömrünü daha iyi korumak amacıyla ekrandaki pikselleri tek tek açıp kapatabiliyor. LTPO, gücü daha verimli kullanan bir arka panele yer veriyor.

Young daha önce LTPO teknolojisinin 120 Hz yenileme hızlarıyla bağlantılı olduğunu ve bu yüzden mutlaka kullanılması gerektiğini dile getirmişti. iPhone 13 modellerinde LTPO ekranın olmaması durumunda 120 Hz yenileme hızının çok fazla pil ömrünü tüketeceğine inanıyor.

Heard some rumors in the industry and media that there would only be one LTPO model from Apple later this year. Can confirm that is not the case. Apple fans can relax! — Ross Young (@DSCCRoss) April 16, 2021

iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'da LTPO ekran mı olacak?

Bu noktada çok sayıda söylenti, Pro seviyesindeki iki iPhone 13‌ modeli için hem LTPO teknolojisini hem de 120 Hz yenileme oranını doğruladı. 120 Hz ProMotion ekranlar iPhone 12 modelleri için de iddia edilmişti, ancak Apple bunları uygulamadı ve özelliği ‌iPhone 13‌ serisine kaydırdı.

Apple'a LTPO OLED ekranların çoğunu Samsung tedarik edecek. Ancak ABD'li teknoloji devinin potansiyel olarak BOE ve LG Display'den ekran satın alacağı ifade edildi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan analist Ming-Chi Kuo raporu, Apple'ın 5.4 inçlik iPhone'u 2022 serisinden çıkarabileceğini ve bunun yerine 6,1 inç ve 6,7 inç boyutlarında yalnızca iki ana cihaz ve iki üst düzey "Pro" cihaz sunacağını gösteriyor.

Apple, uzun süredir iPad Pro serisinde 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Daha yüksek yenileme hızı, iPad'de olduğu gibi, ekrandaki hareket içeriğini daha pürüzsüz ve daha net bir şekilde sunabiliyor. Bu sayede özellikle oyun oynama gibi zorlu görevler için ideal görüntü yakalanıyor.

iPhone 13'ün ne zaman tanıtılacağını ya da ne zaman satışa sunulacağını konuşmak için henüz erken. Yine de mevcut sızıntılar ve söylentiler en uygun takvim olarak Eylül 2021 - Ekim 2021 aralığını işaret ediyor.