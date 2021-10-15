Kısa bir süre önce satışa sunulan iPhone 13 ailesi, ülkemizde gerçekten de yüksek fiyat etiketlerine sahip. Peki satın aldığınız iPhone 13 modelinin başına bir şey gelirse ne kadar ödemeniz gerekecek? Apple Türkiye tarafından yapılan güncelleme il iPhone 13 onarım fiyatları belli oldu.

iPhone 13 Onarım Fiyatları Ne Kadar?

1 Ekim tarihi itibarıyla ülkemizde satışa sunulan iPhone 13 Mini 10.999 TL, iPhone 13 11.999 TL, iPhone 13 Pro 15.999 TL ve iPhone 13 Pro Max 17.999 TL başlangıç fiyatlarına sahip. Tabii ki seçtiğiniz depolama konfigürasyonuna bağlı olarak fiyatlar biraz daha artabiliyor.

Bir akıllı telefona 10.999 TL ila 22.999 TL arasında bir yerlerde ödeme yaptığınızda, onu iyi bir şekilde korumak istersiniz. Yine de kazalar her zaman olur. Bu gibi durumlarda ödemeniz gereken ücretler ise zaman zaman yeni bir akıllı telefon fiyatına yaklaşmayı başarıyor.

iPhone 13 Ekran Değiştirme Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 13 Mini modelinin ekran değiştirme ücreti 2.349 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 modelinin ekran değiştirme ücreti 2.749 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 Pro modelinin ekran değiştirme ücreti 2.749 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 Pro Max modelinin ekran değiştirme ücreti 3.199 TL olarak belirlenmiş durumda.

Apple Türkiye, iPhone 13 modellerinde ekran tamiri için 2.349 TL ila 3.199 TL arasında fiyatlar talep ediyor. Bu fiyatların yalnızca ekrandaki hasarlara odaklandığını ve harici hasarları kapsamadığını hatırlatmak isteriz. iPhone'unuzda başka herhangi bir hasar varsa ek ücret alınacaktır.

iPhone 13 Pil Değiştirme Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 13 Mini modelinin pil değiştirme ücreti garanti kapsamında 0 TL iken garanti kapsamı dışında 649 TL olarak belirlenmiş durumda.

iken garanti kapsamı dışında olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 modelinin pil değiştirme ücreti garanti kapsamında 0 TL iken garanti kapsamı dışında 649 TL olarak belirlenmiş durumda.

iken garanti kapsamı dışında olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 Pro modelinin pil değiştirme ücreti garanti kapsamında 0 TL iken garanti kapsamı dışında 649 TL olarak belirlenmiş durumda.

iken garanti kapsamı dışında olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 Pro Max modelinin pil değiştirme ücreti garanti kapsamında 0 TL iken garanti kapsamı dışında 649 TL olarak belirlenmiş durumda.

iPhone 13 modellerinde garanti kapsamındaki batarya değişimleri için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor ancak garanti kapsamı dışında kalan batarya değişimleri için 649 TL ödeme yapmanız gerekmekte. iPhone'unuzda, çatlak ekran gibi, batarya değişimini zorlaştıran herhangi bir hasar varsa, batarya değişiminden önce bu sorunun giderilmesi gerekiyor.

iPhone 13 Diğer Onarım Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 13 Mini modelinin diğer onarım ücreti 5.559 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 modelinin diğer onarım ücreti 6.459 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 Pro modelinin diğer onarım ücreti 7.499 TL olarak belirlenmiş durumda.

olarak belirlenmiş durumda. iPhone 13 Pro Max modelinin diğer onarım ücreti 8.299 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kazara oluşan hasarlarda istenen ücret, onarımın türüne göre değişiklik gösterecektir. Eğer hasarlar onarım için uygun değilse diğer onarım başlığı altındaki ücretleri ödeyerek cihazınızın yeni bir ürünle değiştirilmesini sağlayabilirsiniz. iPhone 13 modelleri için bu fiyatlar 5.559 TL ila 8.299 TL aralığında yer alıyor.