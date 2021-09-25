iPhone 13 Serisinin Batarya Ömrü Belli Oldu (Video)

iPhone 13 serisinin batarya ömrü ile ilgili video paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan video, hangi iPhone modelinin pil ömrü konusunda daha başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Batarya performans testine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

iPhone 13 Serisinin Batarya Ömrü Gün Yüzüne Çıktı

iPhone 13 Pro Max: 9 saat 52 dakika iPhone 13 Pro: 8 saat 17 dakika iPhone 13: 7 saat 45 dakika iPhone 13 mini: 6 saat 26 dakika iPhone 12: 5 saat 54 dakika iPhone 11: 4 saat 20 dakika iPhone SE (2020): 3 saat 38 dakika

Arun Maini isimli YouTuber, Mrwhosetheboss isimli YouTube kanalı üzerinden iPhone pil ömrü testini içeren bir video paylaştı. Test sürecinde iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 11 ve iPhone SE (2020) modelleri yer aldı.

Gerçekleştirilen test, iPhone modellerinin tek şarj ile ne kadar süre dayandığını gözler önüne serdi. Maini, test sürecinde yer alan tüm iPhone modellerinin yüzde 100 pil sağlığına ve aynı parlaklık seviyesine sahip olduğunu belirtti. Ayrıca söz konusu modeller eşit kullanıma maruz kaldı.

Test her ne kadar bilimsel olmasa ve gerçek dünya kullanımını tam olarak yansıtmasa da yeni iPhone modellerinin pil ömrü açısından önceki modellere kıyasla nasıl bir performans sunduğu konusunda fikir sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Maini tarafından gerçekleştirilen testin kazananı iPhone 13 Pro Max modeli oldu. 4373 mAh batarya kapasitesine sahip olan akıllı telefon modeli 9 saat 52 dakika pil ömrü sundu. Maini, iPhone 13 Pro Max'in test ettiği iPhone modelleri arasında en uzun pil ömrü sunan cihaz olduğunu söyledi.

iPhone 13 Pro modeli 8 saat 17 dakika pil ömrü ile listenin ikinci sırasında yer aldı. Üçüncü sırada 7 saat 45 dakika batarya ömrü sunan iPhone 13 modeli konumlandı. Listenin dördüncü sırasında ise 6 saat 26 dakika ile iPhone 13 mini modeli bulunuyor.