iPhone 13 Üretimi Hindistan'a Kayıyor!

Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ilişkilerin gerginliğinden en çok etkilenen şirketlerden birisi olan Apple, Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için çeşitli stratejiler geliştiriyor. Bu kapsamda harekete geçen şirket, iPhone 13 üretiminin önemli bir kısmını Hindistan'a kaydırmaya başlıyor.

iPhone 13 Üretimi Hindistan'a Kaydırılıyor

Economic Daily News tarafından paylaşılan habere göre Apple, Şubat 2022 tarihine kadar Hindistan sınırlarında iPhone 13 üretimine başlamayı hedefliyor. 2019 yılında yayınlanan bir raporda şirketin üretimi farklı ülkelere yaymaya yönelik planlarını duymuştuk. Şimdi, bu politika sıkı bir şekilde uygulanmaya başlanıyor gibi gözüküyor.

Rapora göre Hindistan'da yapılan üretim, en azından şu aşamada, iPhone 13 Mini ve iPhone 13 ile kısıtlı kalacak. Başka bir deyişle iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modelleri Hindistan'da üretilmeyecek. Alınan bu kararda, Hindistan'daki kullanıcıların rağbeti de göz önüne alınmış olabilir.

Nitekim iPhone 11 ve iPhone 12, Hindistan'da en çok satan modeller arasında yer alıyor. Hindistan'daki kullanıcılar, genel anlamda daha üst segmentteki akıllı telefonlara para harcamaktan kaçınıyor da diyebiliriz. Bu durum, genel bakımdan ülkenin alım gücü ile ilgili.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından uygulanan çeşitli gümrük vergilerinden nasibini alan Apple, her ne kadar bir Amerikan şirketi olsa da, bu vergilerden kaçmak için üretimi kademeli bir şekilde taşımayı planlıyor. İlerleyen dönemlerde şirketin daha farklı atılımları ile karşılaşmamız mümkün olacaktır.

Konu hakkında daha fazla detay edinmek için Apple'ın bir sonraki yıla ait finansal raporunu ve kazanç çağrısını takip etmemiz gerekecek. Peki siz atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.