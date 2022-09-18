iPhone 14'ün Dinamik Ada Özelliği Tüm iPhone 15 Modellerine Gelecek

Bir analist, iPhone 14 Pro'nun Dinamik Ada'sının muhtemelen Apple'ın iPhone serisinin geri kalanında kullanılmaya devam edileceğine inanıyor ve standart iPhone'ların ekranının kötü şöhretli çentiğinin yerini alması bekleniyor.

Apple'ın bildirimler sağlamanın ve ekrandaki kesintileri gizlemenin bir yolu olarak Dinamik Ada'yı dâhil etmesi, çentikten uzaklaşmak isteyen kullanıcıların gözdesi hâline geldi. 2022'deki iPhone 14 serisinde yalnızca Pro modelleriyle sınırlı olsa da bir analist iPhone 15'te tüm modellerin bu özelliği alabileceğini düşünüyor.

iPhone 15 ile Çentik Tasarımı Son Bulacak

Pazar günü iPhone 15 serisinin ekran özellikleri hakkında Twitter'da paylaşım yapan Display Supply Chain Consultants'tan Ross Young, Dinamik Ada'nın "iPhone 15'teki standart modellerde de" bulunacağını iddia ediyor. Böyle bir değişiklik, Apple'ın yeni arayüz özelliğini etkinleştirmek için iPhone ekranındaki kesiklerde değişiklikler yapacağı anlamına da geliyor.

Young, şu anda bu tür değişiklikleri "tedarik zincirinin destekleyemeyeceği" konusunda da ısrar ediyor. Eğer bu iddialar doğruysa kullanıcılar Dinamik Ada için bu yıl Pro model almak yerine gelecek yıl standart modeli almayı bekleyebilirler.

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