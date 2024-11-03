Apple, iPhone 14 Plus Modellerindeki Kamera Sorunu İçin Ücretsiz Onarım Programı Başlattı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz aylarda kullanıcıların şikayetleriyle gündeme gelen iPhone 14 Plus arka kamera sorunu için harekete geçti. Dev firma, sorunun tespit edildiği modeller için yeni bir ücretsiz onarım programını hayata geçirdi. Detaylar haberde.

Arka Kamerası Sorunlu iPhone 14 Plus Modelleri Ücretsiz Şekilde Onarılacak

Dünyanın önde gelen teknoloji firmalarından Apple, kısa bir süre önce kullanıcı dostu bir servis programı ile gündeme geldi. Şirket, daha öncesinde iPhone 14 Plus modellerinde tespit edilen arka kamera sorunu telafi etmek için yeni bir ücretsiz onarım programı başlattı.

Geçtiğimiz aylardan itibaren çok sayıda iPhone 14 Plus cihazının arka kamerasında keşfedilen bir sorunun fotoğraf çekilirken önizleme hatasına sebep olduğu bildiriliyordu. Resmi olarak sorunu doğrulayan Apple, kısa bir süre önce harekete geçti ve sorunlu cihazları ücretsiz bir şekilde onaracaklarını duyurdu.

Teknoloji devi tarafından başlatılan ücretsiz onarım programı, 10 Nisan 2023 ila 28 Nisan 2024 tarihleri arasında üretilen iPhone 14 Plus modellerini kapsıyor. Kullanıcılar, şu anda Apple resmi destek sayfası üzerinden akıllı telefonunun seri numarasını sorgulatarak mevcut soruna sahip olup olmadığını kontrol edebiliyor.

Kullanıcılar, her iPhone 14 Plus modeli için cihazın ilk satış tarihinden itibaren üç yıl boyunca programdan yararlanabiliecek. Program kapsamında ayrıca, daha öncesinde söz konusu arka kamera sorunu nedeniyle ücretli onarıma başvuran kişiler ise Apple’dan geri ödeme alabilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple, iPhone 14 Plus'lardaki sorunu onarım programı ile telafi edebilecek mi? Yorumlarda buluşalım...