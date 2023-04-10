iPhone 14 Pro Çakması Telefon Tanıtıldı: 6 Kat Daha Ucuz

Apple gibi uluslararası firmalar, sıklıkla "örnek" alınan telefonlar üreterek sektöre tasarım anlamında yön veriyor. Oldukça geniş bir akıllı telefon pazarına sahip olan Çin'de Apple cihazlarına oldukça benzeye modeller bulmak mümkün.

Yakın zamanda tanıtılan Gionee F1 Plus, bu durumun en iyi örneklerinden biri. iPhone 14 Pro ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olan telefon, çok daha ucuz şekilde satılıyor.

iPhone 14 Pro Çakması Özellikleri ve Fiyatı

Firma, ürünlerini bir telefon klonu veya çakması olarak pazarlamasa da tasarımın bariz bir şekilde iPhone 14 Pro'dan alındığı görülebiliyor. Öte yandan cihazın gerçek iPhone 14 Pro'ya kıyasla 6 kat daha ucuz olması ise dikkat çekiyor.

Gionee F1 Plus'ın önümüzdeki aylarda 160 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde: