iPhone 14 Pro Çakması Telefon Tanıtıldı: 6 Kat Daha Ucuz
iPhone 14 Pro'ya oldukça fazla benzeyen Çin üretimi akıllı telefon tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı!
Apple gibi uluslararası firmalar, sıklıkla "örnek" alınan telefonlar üreterek sektöre tasarım anlamında yön veriyor. Oldukça geniş bir akıllı telefon pazarına sahip olan Çin'de Apple cihazlarına oldukça benzeye modeller bulmak mümkün.
Yakın zamanda tanıtılan Gionee F1 Plus, bu durumun en iyi örneklerinden biri. iPhone 14 Pro ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip olan telefon, çok daha ucuz şekilde satılıyor.
iPhone 14 Pro Çakması Özellikleri ve Fiyatı
Firma, ürünlerini bir telefon klonu veya çakması olarak pazarlamasa da tasarımın bariz bir şekilde iPhone 14 Pro'dan alındığı görülebiliyor. Öte yandan cihazın gerçek iPhone 14 Pro'ya kıyasla 6 kat daha ucuz olması ise dikkat çekiyor.
Gionee F1 Plus'ın önümüzdeki aylarda 160 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Cihazın özellikleri ise şu şekilde:
- 6.5 inç HD+ 1600*720 piksel çözünürlüklü IPS LCD ekran, standart 60Hz yenileme hızı ve iPhone'a benzer bir çentik kesimi bulunuyor.
- Unisoc T610 yonga setiyle güçlendirilmiş, 8GB'a kadar RAM ve 128GB'a kadar depolama kapasitesine sahip.
- Dahili 4000mAh batarya, 10W standart şarj desteğiyle geliyor.
- Kamera özellikleri açısından, cihazda sadece 13 megapiksel arka kamera bulunuyor. Kamera yuvasında gördüğünüz diğer iki lens sahte. Ön tarafta, AI yüz kilidi desteği olan 5 megapiksel özçekim kamerası bulunuyor.
- Cihaz, kutusundan çıkar çıkmaz Android 12 işletim sistemiyle geliyor.
- Ek özellikler arasında 3.5 mm kulaklık jakı ve yan monteli bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor.
YORUMLAR