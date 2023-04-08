iPhone 15 Pro'nun En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Yaklaşan iPhone 15 Pro'nun yeni bir dizi yüksek kaliteli görüntüsü sızdırıldı ve Apple'ın bir sonraki üst düzey akıllı telefonuna daha yakından bakmamızı sağladı. Görseller, iPhone 15 Pro'nun titanyum çerçeve ve daha yuvarlak kenarlı bir tasarımla geleceğini ortaya koyuyor ki bu da kullanıcıların mevcut modellerin keskin kenarlarıyla ilgili endişelerini ortadan kaldıracak.

iPhone 15 Pro'daki kamera çıkıntısı daha kalın olacak ve ünitedeki tek tek kamera çıkıntıları eskisinden daha büyük olacak. İlginç bir şekilde Pro Max modeli daha küçük bir kamera çıkıntısına sahip olacak ve bu çıkıntının bir periskop zoom lensi barındıracağı söyleniyor. Geçmiş söylentilere göre iPhone 15 Pro'daki kameralar "daha fazla ışık yakalayacak ve belirli ayarlarda aşırı pozlamayı veya az pozlamayı azaltacak yepyeni bir sensör teknolojisine" sahip olacak.

iPhone 15 Pro'daki en büyük değişikliklerden biri, şarjı daha hızlı ve daha verimli hâle getirmesi beklenen USB-C bağlantı noktalarına geçiş ancak en hızlı şarj Apple tarafından onaylanmış USB-C kablolarıyla sınırlı olacak.

iPhone 15 Pro, Haptic Touch ile Öne Çıkacak

Bir diğer ilginç özellik ise gerçek bir tuşa basma hissini simüle edecek olan dokunsal ses ve sessize alma tuşları. Sessize alma tuşu da önceki modellerde gördüğümüz kaydırılabilir anahtarın yerini alan dokunsal bir tuş olacak.

iPhone 15 Pro'nun çerçeveleri her tarafta sadece 1,55 mm olacak şekilde daha ince olacak ve ekran camı titanyum çerçeveye sorunsuz bir şekilde geçerek ince bir kavise sahip olacak. Bu sayede iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'nun 147,46 x 71,45 x 7,84 mm ölçülerine kıyasla 146,47 x 70,46 x 8,24 mm ölçüleriyle selefinden biraz daha dar olacak.

Sızdırılan yeni görseller ayrıca iPhone 15 Pro'nun daha önce söylentilere konu olan Derin Kırmızı'nın yanı sıra Beyaz, Uzay Siyahı ve Altın dâhil olmak üzere çeşitli renklerde satışa sunulacağını gösteriyor.

Apple hayranları ve teknoloji meraklıları her zaman olduğu gibi bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 15 Pro'nun çıkışını heyecanla bekliyor. Sızdırılan görseller heyecanı daha da arttırdı ve Apple'ın bizim için başka ne gibi sürprizleri olduğunu görmek için sabırsızlanıyoruz.