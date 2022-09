iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye'de Satışa Çıktı!

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye'de satışa sunuldu. Satışa sunulan yeni iPhone modelleri, sahip olduğu yüksek fiyat etiketi ile dikkat çekiyor. Peki, iPhone 14 serisinin öne çıkan modellerini ne kadar fiyata satılıyor? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde düzenlediği Far Out adlı etkinlik sırasında çeşitli ürünler tanıttı. Far Out'ta tanıtılan ürünler arasında iPhone 14 serisi de bulunuyor.

iPhone 14 serisinde iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak adlandırılan dört farklı model bulunuyor. Bu modeller arasında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, sahip olduğu tasarım ve donanım ile ön plana çıkıyor.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Model İsmi Fiyat iPhone 14 Pro (128 GB) 39.999 TL iPhone 14 Pro (256 GB) 42.599 TL iPhone 14 Pro (512 GB) 47.899 TL iPhone 14 Pro (1 TB) 53.199 TL iPhone 14 Pro Max (128 GB) 43.999 TL iPhone 14 Pro Max (256 GB) 46.599 TL iPhone 14 Pro Max (512 GB) 51.899 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB) 57.199 TL

iPhone 14 Pro'nun 128 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin 999 TL, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 42 bin 599 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 47 bin 899 TL fiyata satılıyor. Depolama alanı 1 TB olarak seçildiğinde fiyat 53 bin 199 TL'ye çıkıyor.

Apple Türkiye tarafından satışa sunulan bir diğer model iPhone 14 Pro Max'in 128 GB sürümü 43 bin 999 TL, 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 46 bin 599 TL, 512 GB depolama alanına sahip sürümü 51 bin 899 TL ve 1 TB'lık sürümü ise 57 bin 199 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Yeni iPhone modellerinin ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.