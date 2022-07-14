iPhone 14 Pro Max'in Çizimleri Ortaya Çıktı: İşte Tasarımı

Apple'ın bu yıl içerisinde piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 14 serisinin üyelerinden iPhone 14 Pro Max'ten olduğu iddia edilen yeni bir çizim, yeni ve büyük kamera ünitesinin boyutlarını ve doğrudan telefonun genel tasarımını görmemizi sağlıyor.

Birçok sızıntı sayesinde iPhone 14 Pro Max'in nasıl görüneceğini artık genel hatlarıyla biliyoruz. Önce gelen kılıflar telefonun genel tasarımına bir ön bakış sağlarken şimdi ise telefona ait çizimler paylaşıldı. Bu çizimler sayesinde telefonu genel anlamda değerlendirmek çok daha kolay.

Çeşitli kaynaklardan gelen son haberlere göre iPhone 14 serisi şu anda deneme üretimi aşamasında ve önümüzdeki ay seri üretime başlayacak. Çeşitli aksesuar üreticileri de detaylı veriler elde ederek film, koruyucu kılıf gibi aksesuarlar hazırlamaya başladılar.

iPhone 14 Pro Max En Büyük ve En Kalın iPhone Olacak

Çizim doğru ise iPhone 14 Pro Max, 160,71 x 78,58 x 7,85 mm boyutlarına sahip olacak. Kamera ünitesi dikkate alındığında kalınlık 12.02 mm olacak. Böylece iPhone 13 Pro Max'e göre boyutlar biraz değişecek. Yeni model biraz daha kalın olacak ve kamera ünitesi de belirttiğimiz gibi daha kalın olacak, bu da 48MP kamerayla geleceği konusundaki sayısız söylentiyi doğrular nitelikte.

Telefonun ağırlığı ise belirtilmemiş. Apple'ın şu anki amiral gemisi 240g ağırlığında ve gözle görülür şekilde yeni iPhone 14 Pro Max'in daha hafif olması pek mümkün değil ancak daha da ağır olabilir.

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