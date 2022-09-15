iPhone 14 Pro Max Parçalarına Ayrıldı (Video)

iPhone 14 Pro Max, bir YouTuber tarafından parçalarına ayrıldı. İnternet üzerinden paylaşılan video, Apple'ın yeni akıllı telefon modelinin kolay tamir edilip edilemeyeceği konusunda bilgi sahibi olabilmenize imkân tanıyor. Videoya ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde düzenlediği Far Out adlı etkinlik kapsamında telefondan akıllı saate kadar pek çok ürünü tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında iPhone 14 serisi de yer aldı.

iPhone 14 serisinde iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak isimlendirilen dört farklı model bulunuyor. Bu modeller arasında iPhone 14 Pro Max, sahip olduğu tasarım ve donanım bileşenleriyle ön plana çıkıyor.

iPhone 14 Pro Max Kolay Tamir Edilebilir mi?

Far Out etkinliğinin sona ermesinin ardından ön siparişe açılan ürünler arasında yer alan iPhone 14 Pro Max'in kolay tamir edilip edilemediği merak edilen konular arasında bulunuyor. Bir YouTuber, çoğu kullanıcı tarafından merak edilen soruyu yanıtlamak için kollarını sıvadı.

PBKreviews YouTube kanalı üzerinden bir video yayımlandı. Paylaşılan videoda söz konusu iPhone modeli parçalarına ayrıldı. Yeni iPhone'u sökme videosu, duyurulduğu ilk gün yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan cihazın donanım bileşenlerine yakından göz atma fırsatı sunuyor.

Videoda yer alan cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nde satıldığından dolayı fiziksel bir SIM kart yuvası bulunmuyor. Bu, telefondan çıkan ilk şeyin ekran olduğu anlamına geliyor. Videoya göz attığımızda telefonun onarımının nispeten kolay olduğunu görüyoruz. En azından bazı parçalar kolayca ayrılabiliyor.

YouTuber, ABD merkezli teknoloji devi tarafından üretilen cihazın tamir edilebilirliğine 10 üzerinden 6,5 puan verdi. Çok kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından izlenen videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Çok yakında Türkiye'de piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri hakkında detaylı bilgiye sahip olabilmek için iPhone 14 özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi yazımıza göz atabilirsiniz. Videoda yer alan telefon ile ilgili düşüncelerinizi ise aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.