iPhone 14'e Ne Kadar Vergi Ödeniyor? İşte iPhone 14 Vergisiz Fiyatı

Son yıllarda ülkemizde yaşanan döviz kuru artışı sebebiyle yurt dışı ithalatına yönelik birçok ürüne yüksek vergiler getirildi. Vergilerden en çok etkilenen sektörlerin başında teknoloji sektörü geliyor. Neredeyse tamamı yurt dışında üretilen cep telefonları, ülkemize girdikten sonra yüksek vergilendirmelere tabi tutuluyor.

Telefonlardaki vergi oranı genellikle ürünün fiyatına göre belirleniyor. Fakat son yıllarda artk 3000 TL ve altı telefon kalmaması sebebiyle neredeyse her üründen %50'ye varan ÖTV alınıyor. Peki eğer vergiler olmasaydı iPhone 14 serisi telefonlar ne kadara satılırdı?

Telefonlardan Hangi Vergiler Alınıyor?

Kültür Bakanlığı Payı: %1

TRT Bandrol Ücreti: %12

ÖTV: %25, %40 veya %50

KDV: %18

Telefonlar yurt dışından ithal edilmesi sebebiyle KDV, ÖTV ve diğer bazı vergiler ile satışa sunuluyor. Bu vergiler içerisinde en yüksek pay ÖTV'ye ait. Eğer telefonun ÖTV'siz fiyatı 1500 TL altındaysa %25, 3000 TL altındaysa %40, 3000 TL ve üzerindeyse %50 oranında ÖTV uygulanıyor. KDV ise tüm telefonlar için %18 olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca %12 TRT Bandrol Ücreti ve %1 Kültür Bakanlığı Payı telefonlardan alınan diğer vergiler arasında.

İşte iPhone 14 Vergisiz Fiyatları

Vergisiz Fiyatı %1 Kültür Bakanlığı Payı %50 ÖTV %18 KDV %12 TRT Bandrol Ücreti Toplam Vergi Miktarı Satış Fiyatı iPhone 14 (128 GB) 15.482,28 TL 306,92 TL 9.134,55 TL 2.786,81 TL 3.228,44 TL 15.516,72 TL 30.999 TL iPhone 14 Plus (128 GB) 17.480,05 TL 346,52 TL 10.313,23 TL 3.146,40 TL 3.712,54 TL 17.518,94 TL 34.999 TL iPhone 14 Pro (128 GB) 19.977,28 TL 396,03 TL 11.786,60 TL 3.595,91 TL 4.243,18 TL 20.021,72 TL 39.999 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB) 28.567,73 TL 566,33 TL 16.854,96 TL 5,142,19 TL 6.067,79 TL 28.631,27 TL 57.199 TL

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