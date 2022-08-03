iPhone 14 Serisi Fiyatları Ortaya Çıktı

Doğu Asya'dan gelen yeni bir söylentiye göre Apple'ın yakında çıkacak olan iPhone 14 standart modeli, geçen yılki 6.1 inç iPhone 13 ile aynı giriş fiyatı olan 799 dolardan satışa sunulacak. Kore merkezli blog olan Naver'deki "yeux1122" hesabından yapılan bir gönderiye göre Apple, satışları artırmak ve küresel akıllı telefon pazarındaki yavaşlamanın ortasında azalan talebi dengelemek için yaklaşmakta olan giriş seviyesi amiral gemisi cihazının fiyatını artırmayacak.

Bu yıl 6.1 inçlik iPhone 14'teki fiyat dondurma kararının, şirketin artan üretim maliyetleri ve devam eden tedarik zinciri problemleriyle karşı karşıya kalmasına rağmen "üst düzey yönetici düzeyinde" alındığı iddia ediliyor.

Söylentinin kaynağının, MacRumors'un bağımsız olarak doğrulayamadığı bir iddia olan, doğruluk anlamında iyi bir geçmişe sahip isimsiz bir "büyük ABD finans kurumundan" geldiği söyleniyor.

Apple Üst Üste İkinci Kez Fiyatını Sabit Tutuyor

Apple, iPhone 14'ü geçen yılki iPhone 13 ile aynı giriş seviyesi fiyat noktasında piyasaya sürerse Apple'ın standart amiral gemisi 6.1 inç iPhone modelinin fiyatının aynı kaldığı ikinci yıl olmuş olacak. Standart iPhone 12, 2020'de aynı 799 dolar fiyat etiketi ile piyasaya sürülmüştü.

Bu yılki en büyük fark elbette iPhone boyutlarının değişmesi ve 5.4 inç iPhone 14 mini'nin olmayacak olması. iPhone 13 mini, 2021'de 699 dolardan başlayan en uygun fiyatlı amiral gemisi seçeneğiydi ancak müşteriler arasında popüler olmadığı ortaya çıktı bu nedenle Apple, 2022'de amiral gemisi cihazları için daha büyük iPhone boyutlarına odaklanıyor.

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