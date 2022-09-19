iPhone 14 Serisinin Türkiye Servis Ücreti Belli Oldu

iPhone 14 serisinin Türkiye servis ücreti açıklandı. Peki, yeni iPhone modellerinde çatlak ekran, arka cam hasarı gibi sorunlar meydana geldiğinde ne kadar ücret ödemek gerekecek? Teknoloji devi Apple tarafından açıklanan ücretlere dair detaylar haberimizde.

Eylül ayında gerçekleştirilen etkinlik sırasında iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan yeni iPhone serisi tanıtılmıştı. Yüksek fiyat etiketleriyle dikkat çeken iPhone modellerinin servis onarım ücretlerine dair önemli bilgi paylaşıldı.

iPhone 14 Serisinin Türkiye Servis Ücreti Ne Kadar?

Model İsmi Pil Arka Kamera Çatlak Ekran (Ön) Arka Cam Hasarı Diğer Hasarlar iPhone 14 2.119 TL 3.999 TL 6.999 TL 3.999 TL 20.429 TL iPhone 14 Plus 2.119 TL 3.999 TL 7.999 TL 4.599 TL 21.919 TL iPhone 14 Pro 2.119 TL 5.699 TL 7.999 TL 16.699 TL 24.999 TL iPhone 14 Pro Max 2.119 TL 5.699 TL 9.999 TL 19.499 TL 26.999 TL

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, resmi internet sitesi üzerinden yeni iPhone modellerinin servis ücretlerinin ne kadar olduğunu açıkladı. iPhone 14 modellerinin servis fiyatları da oldukça yüksek seviyede.

Çatlak ekran sorunu için yalnızca ön taraf için iPhone 14 sahiplerinin 6 bin 999 TL, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro kullanıcılarının 7 bin 999 TL, iPhone 14 Pro Max modelini kullanan kişilerin ise 9 bin 999 TL ücret ödemesi gerekecek.

Arka cam hasarının onarımı için iPhone 14 modelini kullanan kişileri 3 bin 999 TL, iPhone 14 Plus sahipleri 4 bin 599 TL, iPhone 14 Pro kullanıcıları 16 bin 699 TL ve iPhone 14 Pro Max'e sahip olan kişiler ise 19 bin 499 TL fiyat ile karşılaşacak.

Diğer hasarlar için iPhone 14 kullanıcının 20 bin 429 TL, iPhone 14 Plus modelini kullananlar 21 bin 919 TL, iPhone 14 Pro'ya sahip olan kişiler 24 bin 999 TL, iPhone 14 Pro Max kullananlar ise 26 bin 999 TL ücret ödeyecek.