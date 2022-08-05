iPhone 14'ün Üretim Yeriyle İlgili Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Bu yılın sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanan iPhone 14 serisinin üretim yeriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni iPhone 14 serisinin bir kısmının ilk kez Hindistan'da ve Çin'deki olağan tedarikçilerle "iki ülkede aynı anda" üretileceğini iddia ediyor.

Apple'ın üretimini hem daha fazla şirket hem de daha fazla ülke ile çeşitlendirdiğini bildirdikten kısa bir süre sonra Kuo, bunun ilk somut işaretinin standart iPhone 14 ile olacağını söylüyor.

Apple'ın Pazar Payı Hindistan'da İnanılmaz Seviyelere Ulaşıyor

Diğer tweet'lerinde Kuo, kısa vadede "Hindistan'ın iPhone stokları/sevkiyatları hâlâ Çin ile önemli bir farkla sahip" dedi ancak "Apple için Çinli olmayan bir iPhone üretim şirketi arasında önemli görüşmeler" olduğunu belirtiyor. Bu şekilde Apple'ın arz üzerindeki jeopolitik etkileri azaltmaya çalıştığını ima ediyor ve Hindistan pazarını bir sonraki önemli büyüme faktörü olarak görüyor.

Kuo, raporunun tedarik zinciriyle ilgili "en son anketinden" geldiğini söylüyor. Ayrıca defalarca Hindistan'ın "6.1 inçlik iPhone 14'ü" ürettiğine atıfta bulunuyor. Bunun nedeni, Apple'ın Pro olmayan iPhone'lara 6.7 inçlik bir "iPhone Max" adlı ikinci bir model eklemesi bekleniyor.

Son zamanlarda gelen yeni bir rapor, teknoloji devinin Hindistan'da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,2 milyondan fazla iPhone sattığını ve yıllık %94'lük büyük bir büyüme kaydettiğini belirtiyor.