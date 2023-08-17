iPhone 15'i Satın Almayı Düşünenler Dikkat: Deri Kılıf Bulamayabilirsiniz!

Bugün bazı kaynaklardan gelen haberlere göre Apple, eylül ayında tanıtımını yapmasını beklediğimiz iPhone 15 serisi için deri kılıf üretmeyi düşünmüyor. Aslında Apple'ın deri kılıfları ve deri cüzdanları oldukça meşhurdur.

Şirketin iPhone 15 serisi için üretilecek deri ürünler konusunda neden böyle bir yol izleyeceği tahmin edilemedi. Deri kılıf üretilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmese de sosya medyada bolca yorum yapılıyor.

Çevresel Faktörler Ele Alınmış Olabilir mi?

Apple'ın deri kılıf üretmeyeceği konusu, Çin'deki sosyal medya platformlarında ve özellikle X'te (eski adıyla Twitter) konuşulmaya başlandı. Yapılan sızıntıya göre şirketin deri kılıf üretmemesinin birkaç sebebi olabilir.

Birincisi; şirket çevreci bir tutum sergilemek istiyor olabilir. Son zamanlarda artan çevre dostu malzeme kullanımı, Apple'ı deri üretim yapmaması konusunda teşvik etmiş olabilir.

Bu sebeplerden dolayı şirketin vegan müşterilerinin de ilgisini çekebilecek başka bir birinci sınıf malzemeden kılıf üretmesi bekleniyor.

Gelelim ikinci sebimize. Belki de Apple, deri ürünlerden beklediği performansı %100 alamıyordur. Yani şrketin bu ürünlerden elde ettiği kâr oranı belki de beklentilerini karşılamıyor olabilir.

Aslında bu, Apple'ın stratejik bir hamlesi olabilir. Hem şirket gelirleri adına hem de çevresel faktörlerin etkisiyle bu kararın alınabileceği düşünülüyor.

Hatırlarsanız daha önce iPhone 15 serisinin kılıf renkleri ve eylem tuşuyla ilgili bazı sızıntılar yapılmıştı. Bu sızıntıların ve deri kılıf üretimiyle ilgili haberlerin doğruluğunu öğrenmek için 12 Eylül'de yapılması beklenen lansmanı takip etmek gerekecek.

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