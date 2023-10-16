Artık iPhone'lar Daha Kutularındayken Güncellenebilecek: Peki Ama Nasıl?

Normal şartlarda telefonlar kutularından lansman döneminde sahip oldukları güncelleme sürümüyle çıkmakta fakat Apple, iOS güncellemelerinin açılmamış akıllı telefonlara uygulanmasına olanak tanıyan bir sistemle, hâlâ kutusunda bulunan bir iPhone'u güncellemenin bir yolunu buldu.

Donanım satın almanın sorunlarından biri de tüketicilerin cihazlarının kutudan çıkar çıkmaz bir yazılım güncellemesine ihtiyaç duyduğunu fark etmeleridir. Bu durum, donanım henüz piyasaya sürülmeden önce iOS 17.0.1 güncellemesine ihtiyaç duyan iPhone 15 gibi yeni piyasaya sürülen cihazlar için de geçerli olabiliyor.

Apple, Kablosuz Bir Yöntem Aracılığıyla Kutularındaki Telefonları Güncelleyebilecek

Bloomberg'in "Power On" bülteninde Mark Gurman, Apple'ın iPhone'ların işletim sistemini satılmadan önce güncelleyebilecek bir sisteme sahip olduğunu iddia ediyor.

"Ped benzeri bir cihazdan" oluşan sistemde, mağaza çalışanları açılmamış iPhone kutularını bu cihazın üzerine yerleştirerek telefonların güncellemesini tetikliyor. Bahsi geçen teknoloji, kablosuz olarak iPhone'u açıyor, yazılım güncellemesini çalıştırıyor ve ardından tekrar kapatıyor.

Raporda sadece iPhone'lardan bahsedilse de bu fikrin Apple'ın kataloğundaki diğer ürünlere de genişletilebileceği düşünülüyor. Tüketicilerin bu yeni sistemden 2023 yılı bitmeden Apple Store'larda yararlanabileceği iddia ediliyor.

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