iOS 17.0.3 Güncellemesi iPhone 15 Isınma Sorununu Çözdü mü?

Dün Apple, iOS 17.0.3'ü yayınladı ve güncelleme birkaç yazılım açığını düzeltirken, iOS 17 ile çalışan iPhone modellerinin belirli uygulamalar kullanılırken veya telefon şarj edilirken aşırı ısınmasına neden olan hatayı da düzelttiği söylendi.

Sıcaklıklar ciddi anlamda tehlikeli seviyelere çıkarken, iPhonedo'nun videosu, Instagram açıkken dijital bir termometrenin 35 derecenin üzerine çıktığını gösterdi.

Şimdi iOS 17.0.3 yayınlandığına göre iPhonedo'dan yeni bir video geldi ve Apple'ın gerçekten de aşırı ısınma sorununu çözdüğü görülüyor.

iOS 17.0.3 ile iPhone 15 Isınma Sorunu Testleri

Videoda düşük sıcaklıklar gösteriliyor ancak aynı zamanda Apple'ın hatayı düzeltmek için A17 Pro işlemcisinin gücünü kısmak zorunda kalmadığı da ortaya çıkıyor ki bu birçok kişinin hata düzeltmesinin bir parçası olacağından korktuğu bir şeydi.

Bu durum iki iPhone 15 Pro Max ünitesinde Geekbench çalıştırılarak kanıtlandı. Telefonlardan biri iOS 17.0.3, diğeri ise iOS 17.0.3'ten önceki 17.1 beta sürümünü çalıştırıyordu. Her iki telefon da benzer Geekbench sonuçlarına sahipti (her ikisinin de tek çekirdek puanı 2945 ve çok çekirdek puanları 7274 ve 7259 idi), bu da yavaşlama olmadığı anlamına geliyor.

Daha detaylı testler, Instagram'ın iPhone'un aşırı ısınmasına neden olan uygulamalardan biri olduğunu gösterdi. Dolayısıyla iOS 17.0.3 genel aşırı ısınma sorunlarını düzeltirken, iOS Instagram uygulamasına yapılan son güncelleme, özellikle popüler sosyal medya uygulamasının neden olduğu aşırı ısınma sorununa odaklanıyor. Yani Instagram'ı çok kullanıyorsanız, güncellemeyi iPhone'unuza yüklemeniz oldukça önemli.

Peki siz güncelleme sonrası ne değişiklikler gözlemlediniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.