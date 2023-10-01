Apple, iPhone 15'lerdeki Isınma Sorununu Kabul Etti: Güncelleme Geliyor!

Bildiğiniz üzere iPhone 15 serisi çıktığı günden beri sürekli gündemde. Son günlerde ise cihazlar en çok ısınma sorunuyla anılıyor. Özellikle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'lerdeki aşırı ısınma sorunu, kullanıcıların eleştirisine maruz kaldı.

Sosyal medyada pek çok paylaşım yapıldı. Kullanıcılar telefonların derecelerini bile ölçtü. Bunun üzerine Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Sorunun giderilmesi için güncelleme geleceği söylendi.

iOS 17 Yazılımında Hata Bulundu!

İphone 15'i satın alan kullanıcılar oyun oynarken, kurulum ve yedekleme yaparken telefonların aşırı derecede ısındığını dile getirdi. Hatta bazı kullanıcılar telefonların sıcaklığının 38 dereceye kadar çıktığını iddia etti.

Sosyal meydada dokunduğunda elini yakacak kadar ısındığı söylenen iPhone 15'lerle ilgili alaycı eleştiriler yapıldı. Özellikle iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'lerin normal kullanımda bile ısındığı ve performans kaybı yaşadığı açıklandı.

Herkes Apple'ın bu konuyla ilgili bir şeyler yapmasını istedi. Nihayet şirketten bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre iOS 17 yazılımında bir hata bulundu ve yeni bir güncellemeyle sorun giderilecek.

İşte Apple'ın ısınma sorunuyla ilgili açıklaması:

“iPhone’un beklenenden daha sıcak çalışmasına neden olabilecek birkaç durum tespit ettik. Aygıtı kurduktan veya geri yükledikten sonraki ilk birkaç gün boyunca, arka planda artan etkinlik nedeniyle aygıt daha sıcak hissedebilir. Ayrıca iOS 17’de bazı kullanıcıları etkileyen bir hata bulduk ve bu hata bir yazılım güncellemesiyle giderilecek. Bir başka sorun da üçüncü taraf uygulamaların sisteme aşırı yüklenmesine neden olan bazı güncellemeler ile alakalı. Bu uygulamaların geliştiricileri ile birlikte düzeltmeler üzerinde çalışıyoruz. Isınma sorununun titanyum gövde ile alakası yoktur.”

Gelecek yazılım güncellemesinin ardından ısınma sorununun ortadan kalkacağı düşünülüyor. iPhone 15 cihazlarına sahip olan kullanıcıların bu güncellemeyi beklemek dışında yapabilecek pek de bir şeyi yok.

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