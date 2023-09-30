iPhone 15 Serisi Neden Fazlasıyla Isınıyor? Sorunun Kaynağı Belli Oldu!

Bir hafta önce iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesinden bu yana, özellikle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerini kullanan kullanıcıların telefonlarının ısındığına dair bazı şikâyetler ortaya çıkmıştı.

Bu sorun bazı video oyunları oynarken, şarj ederken ve sosyal medya sitelerini kullanırken yaşanıyor gibi görünüyor. Etkilenen cihazların sıcaklığının ciddi oranda arttığı söyleniyor.

Popüler teknoloji fenomeni Marques Brownlee kısa süre önce iPhone 15 Pro'da yalnızca müzik dinlerken ve Instagram'da gezinirken aşırı ısınma yaşadığını belirtti. Brownlee, aşırı ısınmanın telefonda kendini nasıl gösterdiğini açıkladı.

"Yaklaşık 5 dakika boyunca telefon çok ısınıyor ve pilin %5'ini bitiriyor. Ve sonra tekrar düzeliyor."

iPhone 15 Pro Modelleri Instagram Yüzünden mi Isınıyor?

Teknoloji yorumcusu iPhonedo da bir YouTube videosunda aşırı ısınma için Instagram'ı suçluyor ancak diğer şikayetlerin çoğundan farklı olarak iPhonedo, bu sorunun iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max ve iPad Pro'sunu iOS 17 ve iPadOS 17'ye güncellediğinde başladığını söylüyor.

iPhonedo, videosunda iPhone 15 Pro Max'in sıcaklığının nasıl yükseldiğini ve pil ömrünü nasıl birkaç puan düşürdüğünü gösterdi. iPhonedo bunun sadece Instagram uygulamasında gerçekleştiğini söylüyor. İşi için Instagram'a ihtiyaç duyduğundan, uygulamayı silmek onun için uygun bir çözüm değil ancak Instagram'ı kullanırken Düşük Güç Moduna geçerse, pil hâlâ tükenmesine rağmen ısı o kadar da artmıyor.

Eski Bir Facebook Çalışanı, Meta'nın Telefonların Pilini Bilerek Tükettiğini Söylüyor

iPhonedo ayrıca bunun bir iPhone sorunu değil, bir Instagram sorunu olduğunu açıkça belirtiyor. Peki bu neden sadece Instagram'da oluyor?

Bu yılın başında eski bir Facebook çalışanı olan veri bilimci George Hayward'ın, Facebook ve Messenger uygulamasının, Meta'nın "negatif test" olarak adlandırdığını söylediği bir sürecin parçası olarak telefon pillerini kasıtlı olarak tükettiğini iddia ettiğini belirtelim.

Hayward bunun bir uygulamadaki özellikleri test etmek ya da bir görüntünün nasıl yüklenebileceğini görmek için kullanıldığını iddia ediyor. Hayward ayrıca "negatif test" uygulamasını reddetmesinin ardından Meta tarafından işten çıkarıldığını da belirtiyor.

Hayward davadan vazgeçmek zorunda kaldı çünkü Meta ile yaptığı iş sözleşmesi onu tahkime gitmeye zorladı. Meta'dan bahsetmişken, Hayward'ın deneyimi Instagram ile ilgili çünkü şirket Facebook, Facebook Messenger ve WhatsApp ile birlikte bu uygulamanın da sahibi.

Instagram kullanmanız gerekmiyorsa, iPhone 15 Pro serisi modelinizin ısınmasının durup durmadığını görmek için Instagram'ı birkaç günlüğüne silerek iPhonedo'nun teorisini hızlı bir şekilde test edebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.