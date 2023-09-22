iPhone 15 Serisinin Ön Siparişleri Türkiye'de Satışa Açıldı!

Apple, resmî internet sitesinde iPhone 15 serisinin ön siparişlerini Türkiye için açtığını duyurdu. Geçen hafta tanıtımı yapılan cihazların ön siparişleri yurt dışında açılmıştı. Yurt dışında yaşanan yoğunluğun Türkiye'de de yaşanması bekleniyor.

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max başta olmak üzere tanıtılan akıllı saatlerin de ön siparişi açıldı.

Genel Satış 29 Eylül'de!

iPhone 15 serisi ve akıllı saatlerin ön siparişleri bugünden itibaren açık. Kullanıcılar cihazların ön siparişini Apple'ın online mağazasından, etkili Apple satıcılarından ve e-ticaret platformlarından verebilir.

iPhone 15 cihazlarının yanı sıra Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9 gibi akıllı saatlerin de 22 Eylül 2023 itibarıyla ön siparişleri açıldı. Ön siparişlerin tamamlanmasının ardından genel satış 29 Eylül'de başlayacak.

Böylece artık ülkemizde iPhone 15 serisindeki tüm cihazlar satın alınabilecek. Her ne kadar fiyatlar yüksek olsa da cihazlara karşı talebin yüksek olması bekleniyor. İsterseniz bir de cihazların fiyatlarını hatırlayalım.

İşte iPhone 15 serisinin Türkiye fiyatları:

iPhone 15: 128 GB depolama - 49.999 TL, 256 GB depolama - 53.999 TL, 512 GB depolama - 61.999 TL

128 GB depolama - 49.999 TL, 256 GB depolama - 53.999 TL, 512 GB depolama - 61.999 TL iPhone 15 Plus: 128 GB depolama - 56.999 TL, 256 GB depolama - 60.999 TL, 512 GB depolama - 68.999

128 GB depolama - 56.999 TL, 256 GB depolama - 60.999 TL, 512 GB depolama - 68.999 iPhone 15 Pro: 128 GB depolama - 64.999 TL, 256 GB depolama - 68.999 TL, 512 GB depolama - 76.999 TL, 1 TB depolama - 84.999 TL

128 GB depolama - 64.999 TL, 256 GB depolama - 68.999 TL, 512 GB depolama - 76.999 TL, 1 TB depolama - 84.999 TL iPhone 15 Pro Max: 256 GB depolama - 76.999 TL, 512 GB depolama - 84.999 TL, 1 TB depolama - 92.999 TL

Peki siz iPhone 15 serisinin ön siparişlerinden yararlanacak mısınız? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdaki yorum bölümünden paylaşabilirsiniz.