iPhone 15'te Pilinizi Takip Etmeniz Daha Kolay: Birçok Yeni Veri Eklendi!

iPhone 14'ün pilinin daha hızlı tükendiğine dair şikayetlerin ardından Apple, iPhone 15 için birkaç yeni ayar ekledi. X kullanıcısı Tech_Reve'e göre Apple, iPhone'un pil ömrü hakkında eskisinden daha fazla veri sunuyor.

iPhone 15'te artık "Ayarlar", "Genel" ve "Hakkında" altında, yeni iPhone 15'inizin üretim tarihini, ilk kullanım süresini ve şarj döngü sayısını kontrol edebileceksiniz. Bu yeni kısım iPhone 14 serisinde ne yazık ki bulunmuyor.

Bu değişiklikle kullanıcılar pillerini kaç döngü kullandıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olabilecek ve bozulan bir pili ne zaman değiştirmeleri gerektiğini anlayabilecekler.

Yeni Pil Sağlığı Ekranı, Şarj Optimizasyonu ve Dahası

Artık mevcut olan yeni ayrıntılar sayesinde maksimum pil kapasitesinin %100'den neden daha hızlı azaldığını anlamak da daha kolay. Buna ek olarak Apple, pil sağlığı ve şarj menüsüne yeni bir şarj optimizasyonu seçeneği ekleyerek iPhone 15 kullanıcılarının pillerini nasıl koruyabileceklerini geliştiriyor.

Bununla birlikte Apple, iPhone 15 kullanıcılarının pil kapasitelerinin iPhone'larını nasıl etkilediğini daha iyi anlayabilecekleri için cihazlarını da daha bilinçli kullanmalarını bekliyor.

Şu anda Apple bu değişiklikleri eski iPhone modellerine uygulamayı planlamıyor gibi görünüyor ancak gelecekte bu durum elbette değişebilir.

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