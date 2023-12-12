iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e Uzamsal Video Kaydı Geliyor!

Eylül ayındaki konferansta tanıtılan uzamsal video kayıt özelliği nihayet en son iOS 17.2 güncellemesiyle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e geliyor.

Bu özellik kullanılarak çekilen videoları görmek için Apple'ın önümüzdeki yılın başlarında raflarda yerini alacak olan Vision Pro'suna ihtiyacınız olacak.

İki iPhone modelinden birine sahip olanlar artık Ayarlar menüsünden uzamsal video yakalama özelliğini etkinleştirebilir ve en sevdikleri anları üç boyutlu olarak kaydetmeye başlayabilirler.

iOS 17.2 ile Uzamsal Video Kaydı Özelliği Geliyor

Apple'a göre uzamsal videolar standart dinamik aralıkta 30 fps'de (saniyede kare) 1080p olarak çekiliyor. iPhone'da uzamsal videolar çekmek için Kamera uygulamasını Video modunda açtıktan sonra telefonu yatay yöne döndürün. Ardından uzamsal video simgesine dokunarak kaydetmeye başlayabilirsiniz.

Kayıt simgesine dokunduğunuz anda iPhone, hem ana hem de ultra geniş kameralardan video kaydetmeye başlayacak. Hem iPhone 15 Pro hem de iPhone 15 Pro Max, ultra geniş kameranın görüş alanını ana kameranınkiyle eşleşecek şekilde ölçeklendirebiliyor ve ardından her şeyi tek bir video dosyasına kaydedebiliyor.

Daha önce de belirttiğimiz üzere bu uzamsal videolar Apple'ın Vision Pro başlığında izlenebilmesi adına kayıt edilebiliyor. Eğer iPhone veya diğer cihazlarda izlemeye kalkarsanız, uzamsal videolar normal, yani 2D videolar olarak görünecek.

Çekilen tüm uzamsal videolar Fotoğraflar uygulamasında yeni bir Uzamsal albüme kaydedilecek ve iCloud ile aygıtlar arasında eş zamanlanacak.

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