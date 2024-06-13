A101'de iPhone 15 Pro Max Satılıyor: Fiyatı Uygun mu?

Apple'ın geçen yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu iPhone 15 serisinin satışları tüm hızıyla devam ediyor. Bununla birlikte akıllı telefonları uygun fiyatlara satın almak isteyen kullanıcılar zincir marketlerden gelen duyuruları da dikkatli bir şekilde takip ediyor.

13 Haziran tarihli A101 Ekstra ürünler arasında yeni iPhone modellerini satın almak isteyen kullanıcıları bir hayli sevindirecek ürünler var: iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14. Peki akıllı telefonların fiyatları ne kadar ve Apple resmi sitesiyle karşılaştırıldığında fiyatları ucuz mu?

A101 Uygun Fiyatlı iPhone 15 Pro Max ve iPhone 14 Satıyor

A101'in 13 Haziran tarihli kataloğunda 256 GB depolamalı iPhone 15 Pro Max 77 bin 999 TL'den listelendi. Aynı ürünün Apple'ın resmi sitesindeki fiyatı 89 bin 999 TL. Yani arada 12 bin TL'lik bir fark söz konusu. Bununla birlikte 256 GB dahili depolamaya sahip iPhone 14 modeli ise 46.199 TL'den satışta.

Market zincirinin satışa sunduğu ürünler sadece Apple odaklı değil. Zira kataloğa bir göz attığımızda 12 GB RAM + 256 GB Galaxy Z Fold 3'ün 32 bin 999 TL, 8 GB RAM + 128 GB Galaxy S21 FE'nin 16 bin 999 TL ve 1 TB PlayStation 5 Slim'in ise 20 bin 499 TL'den satışta olduğunu söyleyebiliriz.

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