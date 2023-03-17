iPhone 15 Pro Max Çerçeveleri ile Rekor Kırabilir!

iPhone 15 Pro Max modelinin çerçeveleri hakkında oldukça önemli bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre yeni iPhone modeli çerçeve konusunda dünya rekoru kıracak. İddiaya dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

iPhone 14 serisi piyasaya sürüldükten sonra çok sayıda insan yeni iPhone modellerini merak içerisinde beklemeye başladı. Yılın sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni iPhone'lar arasında yer alan iPhone 15 Pro Max ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

iPhone 15 Pro Max Çerçeveleri ile Adından Söz Ettirebilir

Ice Universe'ün iddiasına göre iPhone 15 Pro Max modelinin tüm kenarları yalnızca 1,55 mm kalınlığında çerçevelere sahip olacak. Eğer bu iddia doğru çıkarsa söz konusu akıllı telefon modeli çerçeve konusunda bir rekorun altına imza atacak.

Xiaomi 13 Pro 1,81 mm, Samsung Galaxy S23 modeli 1,95 mm, iPhone 14 Pro ise 2,17 mm kalınlığında çerçeveler ile piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla ortaya atılan iddia, iPhone 15 Pro Max modelinin Xiaomi 13 Pro'dan daha ince çerçevelere sahip olacağını gösteriyor.

Söz konusu iPhone modeli, ekran gövde oranı konusunda en iyi akıllı telefonlardan biri olacak gibi görünüyor. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinin ise biraz daha kalın çerçevelere sahip olması bekleniyor.