iPhone 15 Pro'nun İlk Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı: Dev Performans Artışı!

Apple'ın iPhone 15 serisini tanıtmasına kadar önümüzde uzun bir yol var ancak dört yeni akıllı telefon hakkında bilinmesi gereken neredeyse her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz. Üstelik son olarak CAD tasarım dosyalarına dayanan iPhone 15 renderlarını da görmüştük. En son sızıntı, eğer doğruysa şimdiye kadarki en heyecan verici sızıntı olabilir çünkü ilk iPhone 15 Pro benchmark skorları sızmış olabilir ve A17 Bionic işlemci için büyük performans kazanımlarına işaret ediyor.

iPhone 15 Pro'nun aldığı iddia edilen benchmark skorları, Apple'ın A17 işlemci için odak noktasının verimlilik olduğunu iddia eden güvenilir kaynaklardan gelen raporları doğruluyor gibi görünüyor.

Samsung sızıntılarıyla ünlü Ice Universe, A17 Bionic Geekbench 6 skorlarını Twitter'da paylaştı. Rakamlar, yaklaşık bir ay önce sarı renk iPhone 14'ü sızdırdığı bildirilen kişiden geliyor.

A17 Bionic İşlemci Dev Performans Artışları Sunacak

Daha önceki bir sızıntı, tek ve çok çekirdekli performans için neredeyse 4000 ve 9000 puana ulaşan daha iyi A17 Bionic skorlarını ortaya koymuştu. Yeni sızıntı doğruysa iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max tek çekirdekli testlerde 3000 puanın üzerine çıkabilir ve Geekbench 6 çoklu çekirdek testinde neredeyse 8000 puana ulaşabilir. Hatırlatmak gerekirse yalnızca iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, TSMC 3nm sürecinde üretilen yepyeni A17 Bionic işlemciye sahip olacak.

3nm sürecine geçilmesi sayesinde A17'nin A16'dan daha hızlı olmasını bekliyoruz ancak bu iddia edilen Geekbench skorları, A16 Bionic'e kıyasla muazzam performans artışlarına işaret ediyor.