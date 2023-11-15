Apple'dan iPhone 15 Pro Max Sipariş Etti: Android Telefon Geldi!

İngiltere'de yaşayan bir tüketici, Apple'ın resmî internet sayfasından bir iPhone 15 Pro Max siparişi verdi. Kargosunu teslim aldığında hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı. Kendisine bir Android telefon gönderilmişti.

Kutudan Android Telefon Çıktı!

iPhone Pro Max siparişi veren kişi, kargosunu teslim aldıktan sonra cihazın kutusunu açmaya koyuldu. Kutuyu açtığında ilk başta pek anlayamasa da telefonu eline aldığında bir şeylerin ters gittiğini fark etti.

Kutunun içinden çıkardığı telefonda ekran koruyucu vardı. Ardından cihazın OLED ekrana sahip olmadığını fark etti. Biraz daha kurcaladığında telefona daha önceden TikTok, Facebook ve YouTube gibi uygulamaların yüklendiğini gördü.

Kullanıcı telefonun iPhone 15 Pro Max değil de bir Android cihaz olduğunu anladığı için akıllıca davranarak kurulum aşamasında kimlik bilgilerini girmedi. Hemen Apple ile iletişime geçerek durumu izah etti.

Tüketicinin aktardığına göre sipariş verirken Apple’dan gelen tüm teslimat onayı e-postaları eksiksizdi. Zaten işin garip tarafı da siparişi direkt olarak Apple'ın resmî internet sayfasından vermiş olmasıydı. Şimdi ise yetkililerden geri dönüş bekliyor.

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