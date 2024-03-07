iPhone 15 Pro ile Çekilen Midnight Adlı Kısa Film Yayınlandı! (Video)

Japon manga tutkunları ve neo-noir sinemasının meraklıları için Apple tarafından sunulan bir sürpriz var. Ünlü yönetmen Takashi Miike'nin, yalnızca bir iPhone 15 Pro kullanarak çektiği 19 dakikalık kısa film, adeta bir efsanenin canlandırılması niteliğinde.

Film, büyük bir kısmını, neon ışıklarıyla aydınlatılmış Tokyo'nun gece atmosferinde geçiriyor, izleyenleri bu büyülü şehrin gizemli dünyasına davet ediyor. Bu atmosferde, heyecan verici bir araba kovalamacası sekansı da dikkat çekiyor.

Hollywood Reporter'ın açıklamalarına göre, bu sahne özellikle Apple'ın cihazlarının düşük ışık koşullarında nasıl başarılı video çekebileceğini göstermek amacıyla özel olarak hazırlanmış.

Midnight Kısa Filmi Yayında

Bu kısa film, sadece Miike'nin yeteneklerini değil, aynı zamanda iPhone 15 Pro'nun teknolojik avantajlarını da vurgulayarak sinemaseverlere ilginç bir kombinasyon sunuyor.

Midnight, Miike'nin imzasını taşıyan bir eser olarak, izleyicilere hem görsel şölen hem de düşündürücü bir deneyim vadetmeye devam ediyor.