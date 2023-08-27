iPhone 15 Pro Modellerinin Ağırlıkları Ortaya Çıktı: Çok Daha Hafif Olacak!

Bu yıl iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max (ya da iPhone 15 Ultra) için beklenen değişikliklerden biri de titanyum kasaya geçiş ve şimdi bunun bu iki telefonu öncekilere kıyasla ne kadar hafifleteceği konusunda bir fikrimiz var.

Gelen yeni sızıntıya göre önceki iPhone'larda bulunan paslanmaz çelik çerçeveyi daha güçlü ve daha hafif titanyumla değiştirme seçimi gerçekten de Pro modellerinin nispeten daha hafif olmasını sağlayacak.

iPhone 15 Pro Modellerinin Ağırlıkları Ne Kadar Fark Edecek?

Görünüşe göre iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'nun 206 gram ağırlığına kıyasla 191 gram ağırlığında olacak. Yeni telefonun eskisiyle aynı boyutlara sahip olmasını ve 6,1 inçlik aynı ekran boyutunu koruması bekleniyor.

iPhone 15 Pro Max'e geçecek olursak buradaki tahmin, iPhone 14 Pro Max'in 240 gram ağırlığına kıyasla 221 gram ağırlığına sahip olması bekleniyor. Keza bu modelde de boyutlar ve ekran boyutu (6,7 inç) aynı kalacak.

Son yıllarda daha büyük Pro model iPhone'un göreceli olarak ağırlığından şikayet ediliyordu ve eğer gelecek model hem daha hafif hem de daha güçlü olmayı başarırsa Apple pek çok kişiyi daha seriye çekmeyi başarabilir.

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